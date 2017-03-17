更新版 1-台湾货币市场：台币转向外资汇入令资金全面宽裕，短率持稳低位

* 台币大转向，资金转多各市场雨露均沾 * 短票市场资金虽多但比照跨月拆款，短票利率稍扬 * 债券附买回市场大致持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北3月17日 - 台湾银行间短率周五持稳。交易员表示，台币大转向，外资汇入令 台币资金转为宽裕，各市场雨露均沾，或多或少都感受到资金充沛的效果。展望下周将先观 察台湾央行的理监事会议结果。 资金调度人士表示，台币再受追捧转为强势，资金重回宽裕，近期多家大型银行陆续开 出0.43%的跨月拆款，有效缓解了跨季的紧缩气氛。展望下周，预料将有更大型的银行加入 跨季拆款的行列，资金先看平稳宽松。 〞我们下周会看能不能拆出，利率至少不能比0.43%还低吧?!〞一位大型公股银行交易 员说。 他们指出，目前拆款利率大致能够维持平稳，0.43%的跨月拆款已引导部分资金落点朝 向4月，但也还有些资金仍在等待，等到季底资金情势更明朗，再调入资金。 台湾央行下周四(23日)将召开理监事会议，目前金融市场大多认为央行将维持利率不变 。 本地时间17:53 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.626 30.657 台湾加权股价指数<.TWII 9,908.69 9,837.83 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.260% 0.180-0.260% --一周拆款利率区间 0.178-0.390% 0.180-0.390% --两周拆款利率区间 0.182-0.360% 0.195-0.370% **短票利率稍扬** 短票方面，交易员指出，尽管资金充裕，但上日大型银行开出跨月的拆款利率0.43%， 今日其他银行跟进在跨月的短票利率同步上扬至0.43%。 他们表示，大型公股银行今日全面提供跨月资金，时程比一般民营银行更早，可见配置 资金的压力更甚。市场认为，这可能令季底跨月资金的利率上扬有限，目前先看升高1-2基 点空间。 〞这次公营银行先跨了月，以往他们都等最后，而且利率常比较高，〞一位大型票券 商交易员说。因此不排除在季底前利率再进一步走高的压力稍小。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.41-0.43%，以高位0.43 %最多，上日则在0.41-0.42%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.422%，区间在0.38-0.44%， 成交量为149.05亿台币；前日加权平均利率在0.412%，区间在0.32-0.44%，成交量为93.64 亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率为0.419%，区间在0.37-0.45%，成交量为48.47亿台币 ；前日加权平均利率在0.425%，区间在0.41-0.44%，成交量为48.89亿台币。 台湾央行周五发行1,098.5亿台币定存单，发行余额减1亿台币。 下周央行定存单到期总量9,162.60亿台币，分别为周一4,047.5亿，周二2,074亿，周三 1,252.1亿，周四1,554亿以及周五235亿台币。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备为557亿台币，累计至周日超额准备达5,3 48亿台币、加计前期1%的超额准备6,677亿台币。 **RP市场持稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易员称，投信多钱，部分银行也有资金要配置出去，市场 偏向宽松。先前美国联邦储备理事会升息的效应并不明显，下周则将先观望台湾央行的利率 决定。 〞今天多钱，美国升息对台币(利率)没影响。〞一位大型证券商交易员说。 周五有Pfizer发行30年期美元计价债券，金额达10.65亿美元，以及法国兴业银行发行3 0年期美元计价债券，金额1亿美元。 他们表示，下周起预料跨月的交易渐多，不过资金宽裕，也可能会有资金不想被抬高利 率，想要压到最后一周才跨季，估计利率方面先看小升1基点至0.45%左右。 下周紧缩因素有周三板信商银4亿台币金融债；周五联电有公司债83亿台币交 割。 证券商与金融机构短天期公债RP利率持平，主要成交利率在0.32-0.33%；月内公司债附 买回利率0.42-0.43%；跨月成交利率在0.44-0.45%。 票券商方面债券附买回利率区间大致不变。今日大型票券商与金融机构承作公债附买回 利率短天期主要落在0.25-0.26%；月内利率主要落在0.28-0.32%；月内公司债利率主要在0. 32-0.34%；跨月利率0.35-0.42%，上日0.35-0.40%。(完) (审校 杨淑祯)