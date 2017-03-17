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亚洲 | 2017年 3月 17日 星期五 16:54 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币随中间价小幅收跌，午后美指反弹扩大汇价跌幅

    * 人民币收盘随中间价小跌
    * 午后受美元指数反弹带动汇价扩大跌幅
    * 市场价明显低于中间价，或拉低周一中间价水平
    * 后市暂时维持区间波动思路

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京3月17日 - 人民币兑美元即期周五收盘随中间价缩量下跌。交易员
称，昨日美联储加息后，中国央行亦调升公开市场操作利率，出乎市场意料，市场仍在消化
和重估中国央行未来的政策走向。午后美元指数反弹，推升市场购汇情绪，带动汇价小幅下
跌。
    
    他们并指出，多家机构交易员仍在成都参加外汇交易中心举办的优秀交易员大会，机构
人手不足，也是今日成交较少的一个原因。另外今日市场收盘价低于中间价超200点，料会
拉低下周一中间价水平，提升部分贬值压力。   
    
    “政策真空期，没什么理由令人民币明显贬值的，但升也比较难，购汇需求还在的。”
一中资行交易员称。

   另外一外资行交易员则认为，近期事件众多，市场可能还没想明白后市该怎么看。上日
美联储加息市场已经充分预期，但中国央行提高公开操作市场利率却出乎意料，可能释放出
中国央行未来更加鹰派的信号。
    
    美联储加息靴子刚落地，中国央行迅速跟进，年内第二次上调公开市场逆回购、MLF（
中期借贷便利）和SLF(常备借贷便利)利率。虽是随行就市但仍彰显央行去杠杆和抑泡沫的
决心。随着去杠杆政策强化以及经济进一步企稳，政策利率进一步上调的概率仍大。
    
    也有分析人士指出，随着美元震荡结束再度上行时，人民币或将面临新一轮的压力，而
人民币未在美元调整时反弹，也就缺少了腾挪的空间，反而不利于市场预期的稳定。

    全球汇市方面，美元周五在亚洲盘中仍难见起色，美元指数在五周低位附近整理跌幅，
且周线料将录得跌幅。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元                  今日          上日         升贬
           即期成交价格               6.9085        6.8978       -0.15%
                 中间价               6.8873        6.8862       -0.02%
           成交额                  158.8亿美元   181.56亿美元       
               日内波动幅度(pips)      182        日低6.9086   日高6.8904
                 今年以来升贬幅度                                    0.59%
           2005年汇改以来升贬幅度                                   19.80%
            一年期美元/人民币掉期          1270                           
                                                               
                                                                    
 离岸人民币市场                        今日          上日                 
                 CNH即期              6.8936        6.8704                
          一年期NDF                   7.113         7.0865                
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 曾祥进/杨淑祯)
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