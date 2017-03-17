更新版 1-中国汇市：人民币随中间价小幅收跌，午后美指反弹扩大汇价跌幅

* 人民币收盘随中间价小跌 * 午后受美元指数反弹带动汇价扩大跌幅 * 市场价明显低于中间价，或拉低周一中间价水平 * 后市暂时维持区间波动思路 (新增评论和收盘报价) 路透北京3月17日 - 人民币兑美元即期周五收盘随中间价缩量下跌。交易员 称，昨日美联储加息后，中国央行亦调升公开市场操作利率，出乎市场意料，市场仍在消化 和重估中国央行未来的政策走向。午后美元指数反弹，推升市场购汇情绪，带动汇价小幅下 跌。 他们并指出，多家机构交易员仍在成都参加外汇交易中心举办的优秀交易员大会，机构 人手不足，也是今日成交较少的一个原因。另外今日市场收盘价低于中间价超200点，料会 拉低下周一中间价水平，提升部分贬值压力。 “政策真空期，没什么理由令人民币明显贬值的，但升也比较难，购汇需求还在的。” 一中资行交易员称。 另外一外资行交易员则认为，近期事件众多，市场可能还没想明白后市该怎么看。上日 美联储加息市场已经充分预期，但中国央行提高公开操作市场利率却出乎意料，可能释放出 中国央行未来更加鹰派的信号。 美联储加息靴子刚落地，中国央行迅速跟进，年内第二次上调公开市场逆回购、MLF（ 中期借贷便利）和SLF(常备借贷便利)利率。虽是随行就市但仍彰显央行去杠杆和抑泡沫的 决心。随着去杠杆政策强化以及经济进一步企稳，政策利率进一步上调的概率仍大。 也有分析人士指出，随着美元震荡结束再度上行时，人民币或将面临新一轮的压力，而 人民币未在美元调整时反弹，也就缺少了腾挪的空间，反而不利于市场预期的稳定。 全球汇市方面，美元周五在亚洲盘中仍难见起色，美元指数在五周低位附近整理跌幅， 且周线料将录得跌幅。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.9085 6.8978 -0.15% 中间价 6.8873 6.8862 -0.02% 成交额 158.8亿美元 181.56亿美元 日内波动幅度(pips) 182 日低6.9086 日高6.8904 今年以来升贬幅度 0.59% 2005年汇改以来升贬幅度 19.80% 一年期美元/人民币掉期 1270 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8936 6.8704 一年期NDF 7.113 7.0865 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 曾祥进/杨淑祯)