更新版 1-中国汇市：人民币随中间价小幅收跌，午后美指反弹扩大汇价跌幅

台湾债市：五年公债殖利率早盘跌至逾一个月低位，拥筹码少资金多优势
路透台北5月25日 - 台湾五年指标公债106/5殖利率周四下跌。交易员表示，美债殖利率仍在低档，台债筹码少而资金偏多，今日殖利率下跌并抵逾一个月低位。
* 人民币收盘随中间价小跌 * 午后受美元指数反弹带动汇价扩大跌幅 * 市场价明显低于中间价，或拉低周一中间价水平 * 后市暂时维持区间波动思路 (新增评论和收盘报价) 路透北京3月17日 - 人民币兑美元即期周五收盘随中间价缩量下跌。交易员 称，昨日美联储加息后，中国央行亦调升公开市场操作利率，出乎市场意料，市场仍在消化 和重估中国央行未来的政策走向。午后美元指数反弹，推升市场购汇情绪，带动汇价小幅下 跌。 他们并指出，多家机构交易员仍在成都参加外汇交易中心举办的优秀交易员大会，机构 人手不足，也是今日成交较少的一个原因。另外今日市场收盘价低于中间价超200点，料会 拉低下周一中间价水平，提升部分贬值压力。 “政策真空期，没什么理由令人民币明显贬值的，但升也比较难，购汇需求还在的。” 一中资行交易员称。 另外一外资行交易员则认为，近期事件众多，市场可能还没想明白后市该怎么看。上日 美联储加息市场已经充分预期，但中国央行提高公开操作市场利率却出乎意料，可能释放出 中国央行未来更加鹰派的信号。 美联储加息靴子刚落地，中国央行迅速跟进，年内第二次上调公开市场逆回购、MLF（ 中期借贷便利）和SLF(常备借贷便利)利率。虽是随行就市但仍彰显央行去杠杆和抑泡沫的 决心。随着去杠杆政策强化以及经济进一步企稳，政策利率进一步上调的概率仍大。 也有分析人士指出，随着美元震荡结束再度上行时，人民币或将面临新一轮的压力，而 人民币未在美元调整时反弹，也就缺少了腾挪的空间，反而不利于市场预期的稳定。 全球汇市方面，美元周五在亚洲盘中仍难见起色，美元指数在五周低位附近整理跌幅， 且周线料将录得跌幅。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.9085 6.8978 -0.15% 中间价 6.8873 6.8862 -0.02% 成交额 158.8亿美元 181.56亿美元 日内波动幅度(pips) 182 日低6.9086 日高6.8904 今年以来升贬幅度 0.59% 2005年汇改以来升贬幅度 19.80% 一年期美元/人民币掉期 1270 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8936 6.8704 一年期NDF 7.113 7.0865 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 曾祥进/杨淑祯)
路透台北5月25日 - 台湾五年指标公债106/5殖利率周四下跌。交易员表示，美债殖利率仍在低档，台债筹码少而资金偏多，今日殖利率下跌并抵逾一个月低位。
路透北京5月25日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 5月 5/26 -- 中国外汇市场交易概况数据 4月 5/27 0930 工业经济效益月度报告 4月 5/31 0900 官方制造业PMI 5月 官方非制造业PMI 5月 -- 中国货物和服务贸易收支 4月 -- 中国对外证券投资资产（分国别） 2016年12月末
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/5/26 28 2.75% 200 2017/5/29 7 2.45% 100