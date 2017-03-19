重温稿-中国个股：西南证券被证监会立案调查暂停投行业务，料影响当期业绩

标题新闻：菲律宾总统杜特尔特称，若伊斯兰国威胁扩大，不排除全国实施戒严
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路透北京3月18日 - 中国西南证券股份有限公司周六公告称，因该公司并购重组财务顾问业务涉嫌违法违规，遭证监会立案调查，所有投行项目均被暂停，预计公司投资银行业务在立案调查期间将受到影响，并可能对公司当期经营业绩造成一定的影响。
公告称，据证券法等相关规定，处于立案调查期间，中国证监会暂不受理公司作为保荐机构的推荐，暂不受理相关保荐代表人具体负责的推荐，暂不受理公司作为独立财务顾问出具的文件。
西南证券称，将积极配合监管部门的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
日前，证监会新闻发言人张晓军表示，证监会准备对九好集团、鞍重股份及主要负责人员做顶格处罚，主要原因是九好集团与鞍重股份在信息披露上存在虚假记载和重大遗漏，西南证券是该重组项目的财务顾问。
西南证券周五收报6.89元人民币，近一个月下跌1.71%。（完） (发稿 张晓翀；审校 林高丽)
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* 拆款利率上扬，新增拆款需求大增 * 外商银行反向拆入，引发连锁效应 * 资金略偏紧，短票利率往高位靠拢 * RP市场多缺不一，利率守稳原水准 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北5月24日 - 台湾银行间短率周三上扬；资金调度人员表示，今天市场资金突然 趋紧，拆款需求大增，利率跟着走高，大型银行对票券商跨旬拆款利率自0.33%调升为0.34% ，对银行则自0.28-0.31%上调至0.29-0.32%。 他们解释，过去原本在市场提供低利拆款资金的外商银行，这两天普遍缺钱且反向拆入 ；连带以往依赖外银取得低利资金的本土银行也跟着缺钱，进而转向大型银行拆入资金，造 成市场资金偏紧俏，利率亦水涨船高。 〞今天需求很多啊，银行和票券商都有多，新增(拆款)需求明显增加，利率都有提高一 点。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，因手中可供拆款资金有限，今天拆出资金不多，对票券商 跨月(15-16天期)利率拆在0.34%，对银行则在0.30-0.31%。
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