更新版 1-台湾经济：前瞻基础建设特别预算案财源将全数举债，对债市影响中性看待

* 前瞻基础建设特别预算总金额不超一兆台币--行政院发言人

* 特别预算财源全数举债--国发会主委

* 对债市影响先看中性 (新增交易员评论)

路透台北3月20日 - 台湾行政院本周将提出总金额不超过一兆(万亿)台币的〞前瞻基础建设特别预算案〞。国发会周一表示资金将全数举债因应；交易员表示这对债市的影响尚且有限。

国发会主委陈添枝对路透表示，虽然前瞻基础建设特别预算案金额尚未完全确定，但财源将以全数发行公债因应。虽然今年中央政府总预算已通过，但特别预算案举债金额如何，尚待财政部规划。

债市交易员指出，目前先等待看看行政院的效率如何，也许下半年或明年发债筹码增加，目前估计若是一年增1,000亿多台币左右，加上今年短发，整体今年发债金额可能也和去年差不多。

一位证券商交易员说，台湾一年可以买公债的钱远远高于供给，对债市的影响先看中性。〞行情要走空时，多发个100亿也可以弹10点；走多时，多发一兆殖利率还是会下去的。〞前述交易员表示。

交易员表示，下半年看美国利率升息走向，台湾要跟不跟，可能比财政部要多发多少公债要重要。。

行政院发言人徐国勇周一在记者会上表示，前瞻基础建设特别预算总金额虽尚未底定，但不会超过一兆(万亿)台币，规划是八年。内容则涵盖五大项包括：一是轨道建设，二是水环境建设，三是绿能建设，四是数位建设以及第五是城乡建设。

徐国勇强调，若这五大类建设未纳入特别预算的部分，仍可能分年在中央政府总预算案中匡列。并非没纳入特别预算的建设未来就不会执行。