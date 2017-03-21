重温稿--台湾货币市场：外资疯涌致市场资金宽松，短率持稳RP利率区间下移

* 外资大举涌入，资金充沛短率持稳 * 民营和外银资金多，短票利率不变 * RP市场资金充沛，利率区间略下移 记者 罗两莎 路透台北3月20日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，在外资大举汇入挹注下，今天市 场资金趋宽松，惟需求不大，利率无大变化；而继上周大型银行开始做跨季拆款后，今天大型行库陆续加入做 跨季拆款行列，利率在0.41-0.43%间。 他们指出，因美联储(FED)将采〞鸽式〞升息方式，促使热钱重返亚洲新兴市场，今天一大早即有外商银 行打电话推销资金，惟银行体系拆借需求不大，外银手中多余资金只好寄望央行冲销。 〞外商钱多啊，但银行端比较没有什么需求。〞一大型商银资调人员说。 一大型银行资调人员则称，今天市场钱很多，拆款需求却较上周五略减，利率则不变，对银行跨季利率在 0.41%，票券商则在0.43%。 另一大型银行调资人员表示，目前尚未安排资金，因而未开跨季拆款，但近日就会提供跨季拆款资金；今 天月内(七天期)对票券商拆款利率在0.38%，银行则在0.35%，与上日水准一致。 一资深汇银人士即称，美国升息后外资大举涌入，上周四、五均呈净汇入，合计净汇入金额约12亿美元。 三位大型票券商资调人员均称，今天市场钱多，钱很好拿，但利率没有大变化，月内(一周)拆款做在0.36 -0.38%，跨季则在0.43%。 他们说，美国FED虽三度升息，但料周四央行将按兵不动，且以目前货币市况来看，料本季的季底资金应 该相当充裕，利率亦有望平稳。 台湾央行将于周四(23日)召开第一季理监事会议。尽管美国联邦储备理事会(FED)宣布升息，但路透调查 显示，15家受访机构中，有14家估央行将维持重贴现率在1.375%，为连续第三季维持利率不变。 本地时间17:37 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.527 30.626 台湾加权股价指数<.TWII 9,912.97 9,908.69 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.175% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.250% 0.176-0.260% --一周拆款利率区间 0.177-0.380% 0.178-0.390% --两周拆款利率区间 0.200-0.380% 0.182-0.360% **短票利率大致持稳** 短票方面，交易员指出，外资大举涌入促使市场资金更趋宽松，多家民营银行为消化剩余资金，一大早就 四处打电话消化资金，利率则无大变化，跨季利率普遍落在0.43%。 他们说，外资涌入使原预估本季底可能稍稍〞不好过〞的市场气氛转向，随着池子里钱变多，料利率应该 没有加价的理由。 〞今天超过0.43%都不会做，市场资金很多啊，外资进来，很多家民营银行有很多钱，今天不用打去(找钱 )，就有人主动打来了。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.43%，少数成交在0.42-0.425%；上日则在 0.41-0.43%，以高位0.43%最多。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.425%，区间在0.36-0.45%，成交量为202.65亿 台币；前日加权平均利率在0.422%，区间在0.38-0.44%，成交量为149.05亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率为0.428%，区间在35-45%，成交量为96.27亿台币；前日加权平均利率在0 .419%，区间在0.37-0.45%，成交量为48.47亿台币。 台湾央行周一发行4,046.5亿台币定存单，发行余额减1亿台币。 本周央行定存单到期总量9,162.60亿台币，余日到期定存单分别：周二2,074亿，周三1,252.1亿，周四1, 554亿以及周五235亿台币。 拆款中心资料显示，周一银行超额准备为635亿台币，累计超额准备达5,860亿台币、加计前期1%的 超额准备7,189亿台币。 **RP利率区间略下移** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员表示，受外资汇入带动，今天市场资金趋充沛，且手中券不多， 因而适度拉低利率，致利率区间略下移。 在证券商方面，交易员说，目前市场资金偏多，惟考量本提存期正好落在下月初长假期间，且近来国际板 债券发行都是突然冒出来的，因此，钱虽多但还是不敢太大意。 〞今天很好啊，很平稳，但这阵子国际板债券神出鬼没，都是突然蹦出来、很难防，还是要小心。〞一大 型证券商交易员说。 本周发行债券为：周二有AT&T Inc.发行30.25年期美元计价债券，金额达14.3亿美元；周三则分别有Barc lays Bank PLC发行30年期美元计价债券，金额为7亿美元，以及板信商银4亿台币金融债；另周五联电<2303.T W>发行83亿台币公司债。 而下周发行的债券则有：3月27日台中商银发行10亿台币次顺位债、3月29日彰化银行发行102亿台币次顺 位债。 证券商与金融机构短天期公债RP利率与上日水准相近，主要在0.32-0.33%；月内公司债附买回利率0.42% ，上日则为0.42-0.43%；跨月成交利率主要成交在0.43-0.44%，上日则在0.44-0.45%。 今日票券商方面债券附买回利率区间略下移；大型票券商与金融机构承作公债附买回利率短天期主要落在 0.24-0.25%，上日在0.25-0.26%；月内利率主要落在0.27-0.28%，上日在0.28-0.32%；月内公司债利率主要在 0.32-0.33%，上日在0.32-0.34%；跨月利率0.33-0.34%，上日在0.35-0.42%。(完) (审校 曾祥进)