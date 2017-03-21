更正-国际油市：市场浮现来自印度的高硫柴油供给(3月20日)

(更正：译文最后一段有误，改为“兴隆向维多出售”，非“兴隆从维多购入”)

路透新加坡3月20日 - 贸易商周一表示，印度出现高硫柴油供给，帮助抵消了印尼的现货需求，并令燃料油价差保持稳定。

贸易商称，印尼Wilmar Trading求购一艘4月现货船货，但印度石油公司(Indian Oil Corp)则通过定期供给出售柴油船货。

行业消息人士称，巴基斯坦国家石油公司(Pakistan State Oil,PSO)求购四艘4月船期的柴油，目前仅购入了一艘。

据称该公司以每桶较中东报价升水1.88美分的价格，从Swiss Singapore购入5.5万吨4月船期的含硫500ppm柴油。

一位行业消息人士称，柴油库存充裕，而且该公司的需求量并没有最初预计的那么大。

消息人士还称，PSO还在标购一艘1万吨的4月航煤，可能会从Renish Petroleum购买。

斯里兰卡的Ceylon Petroleum取消了4月11-12日船期的16万桶航煤和15万桶柴油的标购，原因还不清楚。

埃及石油部长周日称，该国周五和周六获得两艘来自沙特阿美的柴油船货。

新加坡现货市场上有一笔柴油交易，没有航煤交易。

兴隆以每桶较新加坡4月10-17日平均报价升水0.30美元的价格，向维多出售15万桶、船期为4月11-15日的含硫10ppm柴油。(完) (编译 王洋; 审校 白云)