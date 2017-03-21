更正-国际油市：市场浮现来自印度的高硫柴油供给(3月20日)

《全球汇市》美元下滑，此前美联储公布会议记录
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
(更正：译文最后一段有误，改为“兴隆向维多出售”，非“兴隆从维多购入”)
路透新加坡3月20日 - 贸易商周一表示，印度出现高硫柴油供给，帮助抵消了印尼的现货需求，并令燃料油价差保持稳定。
贸易商称，印尼Wilmar Trading求购一艘4月现货船货，但印度石油公司(Indian Oil Corp)则通过定期供给出售柴油船货。
行业消息人士称，巴基斯坦国家石油公司(Pakistan State Oil,PSO)求购四艘4月船期的柴油，目前仅购入了一艘。
据称该公司以每桶较中东报价升水1.88美分的价格，从Swiss Singapore购入5.5万吨4月船期的含硫500ppm柴油。
一位行业消息人士称，柴油库存充裕，而且该公司的需求量并没有最初预计的那么大。
消息人士还称，PSO还在标购一艘1万吨的4月航煤，可能会从Renish Petroleum购买。
斯里兰卡的Ceylon Petroleum取消了4月11-12日船期的16万桶航煤和15万桶柴油的标购，原因还不清楚。
埃及石油部长周日称，该国周五和周六获得两艘来自沙特阿美的柴油船货。
新加坡现货市场上有一笔柴油交易，没有航煤交易。
兴隆以每桶较新加坡4月10-17日平均报价升水0.30美元的价格，向维多出售15万桶、船期为4月11-15日的含硫10ppm柴油。(完) (编译 王洋; 审校 白云)
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
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