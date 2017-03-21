更新版 1-台湾货币市场：资金充沛需求不大，短率持平RP市场利率无大变化

* 资金多需求不大，短率持平 * 短票利率大多成交于0.42% * RP市场资金偏多，利率持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月21日 - 台湾银行间短率周二持平。资金调度人士称，今天各大型银行大都可以做跨季拆款， 且因市场资金持续宽松，需求不大，利率均与上日水准相同。 他们表示，今天早盘台币兑美元进一步走升，显示外资持续大举涌入，亦使各外商银行手上满满都是钱， 惟考量季底因素，利率均无大变化。 〞没有什么大需求啊，外商银行很多钱，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员亦称，今天开始做跨季拆款，惟到期量不多且市场上依旧很多钱，今天只有零星的 新增需求；利率方面，对票券商跨季在0.43%，银行则开在0.41%。 两位票券商资调人员均称，今天市场资金非常多，而且多到必须推钱的地步，利率则大致持平，月内拆在 0.36%，跨季则在0.43%。 〞今天在推钱，没有办法啊，不只银行有钱，民间(企业户)也很有钱。〞一大型票券商资调人员说。 他们表示，从近日大型银行陆续可以做跨季拆借，且利率大致持稳来看，显示未来资金情势大致稳定，料 周四央行理监事会应是按兵不动，政策利率有望“连三冻”。 台湾央行将于周四(23日)召开第一季理监事会议。尽管美国联邦储备理事会(FED)宣布升息，但路透调查 显示，15家受访机构中，有14家估央行将维持重贴现率在1.375%，为连续第三季维持利率不变。 本地时间17:37 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.458 30.527 台湾加权股价指数<.TWII 9,972.49 9,912.97 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.175% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.174-0.250% 0.175-0.250% --一周拆款利率区间 0.176-0.380% 0.177-0.380% --两周拆款利率区间 0.176-0.380% 0.200-0.380% **短票利率多在0.42%** 短票方面，交易员称，今天市场依旧是钱满为患，而且多到必须开始把钱往外推，利率大致平稳，但较高 的0.43%渐渐变少。 〞利率啊，就是稳定，很难再往下压了啦。〞一大型票券商交易员说。 他们表示，今天可以做跨季的银行越来越多，显示银行体系资金不虞匮乏，但票券也不敢进一步把利率往 下压，因此，利率变动不大。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.42%，少数在0.41%及0.43%；上日则在0.4 3%，少数成交在0.42-0.425%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.429%，区间在0.36-0.44%，成交量为125.17亿 台币；前日加权平均利率在0.425%，区间在0.36-0.45%，成交量为202.65亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率为0.421%，区间在0.36-0.44%，成交量为27.44亿台币；前日加权平均利 率在0.428%，区间在0.%-0.45%，成交量为96.27亿台币。 台湾央行周二发行2,076.5亿台币定存单，发行余额增2.5亿台币。 本周央行定存单到期总量9,162.60亿台币，余日到期定存单分别：周三1,252.1亿，周四1,554亿以及周五 235亿台币。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备为891亿台币，累计超额准备达6,870亿台币、加计前期1%的 超额准备8,199亿台币。 **RP利率多维持不变** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员称，今天资金依旧偏多，但季底在即，利率不易再往下压，大都 维持不变。 〞今天钱很多，缺口小，利率一样，反正再压也压不到哪里去。〞一大型票券商交易员说。 一大型证券商交易员亦称，今天资金充裕，利率持平于上日水准，因下周即是季底，钱虽多但不敢掉以轻 心。 本周发行的债券有：今日为AT&T Inc.发行30.25年期美元计价债券，金额达14.3亿美元；周三(22日)则有 Barclays Bank PLC发行7亿美元30年期美元计价债券、NRW.BANK发行2.5亿美元30年期债券，以及板信商银4亿 台币金融债；周五则有联电发行83亿台币公司债。 下周发行的债券有：3月27日台中商银发行10亿台币次顺位债、3月28日HSBC Bank plc将发行6.05亿美元3 0年期金融债券，及3月29日彰化银行发行102亿台币次顺位债。 证券商与金融机构短天期公债RP利率持平于上日水准，主要成交在0.32-0.33%；月内公司债附买回利率亦 与上日水准一致，在0.42%；跨月成交利率主要成交在0.44%，上日则在0.43-0.44%。 在票券商方面，今日债券附买回利率大致持稳；大型票券商与金融机构承作公债附买回利率短天期主要落 在0.24-0.25%，上日亦同；月内利率主要落在0.29-0.30%，上日则在0.27-0.28%；月内公司债利率同于上日水 准，主要在0.32-0.33%；跨月利率在0.33-0.38%，上日在0.33-0.34%。(完) (审校 曾祥进)