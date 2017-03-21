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亚洲 | 2017年 3月 21日 星期二 17:42 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币午后转向收升，因美元持续下跌及人民币资金面紧张

    * 人民币小幅收升，中间价则小跌
    * 客盘仍有实需购汇，大行继续提供美元流动性
    * 人民币汇率CFETS指数首次跌破93关口
    * 美元指数跌破100心理关口

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京3月21日 - 人民币兑美元即期周二午后转为收升，中间价则小跌。交易员称，
午后欧元上涨带动美元指数下行，加上人民币资金面持续紧张，触发美元多头止损，人民币由早盘的小跌转为
收升。收盘后美元持续下跌，跌破100关口。
    
    他们并表示，人民币汇率CFETS指数今早首次跌破93关口，后续是否企稳，则仍需看美元指数表现；预计
美联储上半年不会有加息动作，因此基本可以判断上半年人民币的贬值压力较小。
    
   “午后欧元有上涨的迹象，美元下跌触发了自营多头的止损盘。”一中资行交易员称，“这两天人民币非
常紧，掉期TN贵了，这时候空美元也可以赚一下carry的点差。”
    
    美元指数在人民币市场收盘后继续下跌，一度跌至99.908点的逾一个月新低，为2月7日以来首度跌
破100点关口。
    
    上述交易员并表示，国内货币市场的外汇市场的传导机制还不是特别顺畅，昨天人民币资金面已经紧张，
但外汇市场直到今日午后才有所反应。

    据路透稍早测算，外汇交易中心(CFETS)人民币汇率指数周二首次跌破93关口，再创该数据公布来新低。

    全球汇市方面，美元周二在亚洲早盘处于守势，之前芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表讲话，巩固了对
美联储不会加快升息步伐的看法。
    
    美联储上周进行了加息，并表示未来将走“逐步”加息之路。这打压了美债收益率，令美元很受伤。“美
元感受到美债收益率下跌的压力，”东京大和证券首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi表示。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报
价： 
    
 在岸市场人民币兑美     今日          上日          升贬
 元                                             
 即期成交价格<CNY=C    6.8977        6.9043         0.10%
               FXS>                             
   中间价              6.9071        6.8998        -0.11%
 成交额<CNYSPTVOL=C  223.42亿美   189.76亿美元        
               FXT>      元                     
 日内波动幅度(pips)      130       日低6.9075    日高6.8945
   今年以来升贬幅度                                     0.75%
 2005年汇改以来升贬                                    19.99%
               幅度                             
  一年期美元/人民币         1340                             
               掉期                             
                                                
                                                      
 离岸人民币市场         今日          上日                   
   CNH即期              6.886        6.8892                  
 一年期NDF<CNY1YNDF     7.112         7.1                    
              OR=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8982；人民币兑欧元EURC
NYFIX15=CFXS、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4325、6.1232和8.5
356。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/曾祥进)
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