更新版 1-中国汇市：人民币午后转向收升，因美元持续下跌及人民币资金面紧张

* 人民币小幅收升，中间价则小跌 * 客盘仍有实需购汇，大行继续提供美元流动性 * 人民币汇率CFETS指数首次跌破93关口 * 美元指数跌破100心理关口 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月21日 - 人民币兑美元即期周二午后转为收升，中间价则小跌。交易员称， 午后欧元上涨带动美元指数下行，加上人民币资金面持续紧张，触发美元多头止损，人民币由早盘的小跌转为 收升。收盘后美元持续下跌，跌破100关口。 他们并表示，人民币汇率CFETS指数今早首次跌破93关口，后续是否企稳，则仍需看美元指数表现；预计 美联储上半年不会有加息动作，因此基本可以判断上半年人民币的贬值压力较小。 “午后欧元有上涨的迹象，美元下跌触发了自营多头的止损盘。”一中资行交易员称，“这两天人民币非 常紧，掉期TN贵了，这时候空美元也可以赚一下carry的点差。” 美元指数在人民币市场收盘后继续下跌，一度跌至99.908点的逾一个月新低，为2月7日以来首度跌 破100点关口。 上述交易员并表示，国内货币市场的外汇市场的传导机制还不是特别顺畅，昨天人民币资金面已经紧张， 但外汇市场直到今日午后才有所反应。 据路透稍早测算，外汇交易中心(CFETS)人民币汇率指数周二首次跌破93关口，再创该数据公布来新低。 全球汇市方面，美元周二在亚洲早盘处于守势，之前芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表讲话，巩固了对 美联储不会加快升息步伐的看法。 美联储上周进行了加息，并表示未来将走“逐步”加息之路。这打压了美债收益率，令美元很受伤。“美 元感受到美债收益率下跌的压力，”东京大和证券首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi表示。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.8977 6.9043 0.10% FXS> 中间价 6.9071 6.8998 -0.11% 成交额<CNYSPTVOL=C 223.42亿美 189.76亿美元 FXT> 元 日内波动幅度(pips) 130 日低6.9075 日高6.8945 今年以来升贬幅度 0.75% 2005年汇改以来升贬 19.99% 幅度 一年期美元/人民币 1340 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.886 6.8892 一年期NDF<CNY1YNDF 7.112 7.1 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8982；人民币兑欧元EURC NYFIX15=CFXS、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4325、6.1232和8.5 356。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/曾祥进)