更正-欧洲汇市：英镑上扬但在窄幅区间波动，静候通胀数据出炉

(更正：因英文原文有误，内文第五段英镑兑美元报价应为“1.2416”非“1.2469”)

路透伦敦3月21日 - 英镑兑美元周二上扬，在窄幅区间内交投，投资者静候稍后公布的通胀数据。该数据料显示英国物价持续上升。英国准备下周启动退欧协商。

英国去年6月公投退欧后的数月，消费者支出强劲支撑其经济意外保持韧性。

但英镑贬值导致国内通胀上升，一系列消费者数据显示，英国民众并并不愿意在非必需品方面支出。

周二0930GMT出炉的通胀数据料超过英国央行2%的目标。路透调查的分析师预计，英国2月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.1%。

英镑兑美元伦敦早盘上涨0.4%至1.2416。

英镑兑欧元跌0.1%至0.87英镑。

“通常而言，通胀率上升会推动英国实质收益率下跌，从而利空英镑，”法国巴黎银行汇市策略师Sam Lynton-Brown称。(完)