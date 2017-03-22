更正-《全球汇市》美元/日圆接近四个月低点，因避险潮打击美股和美债收益率

(更正：因译文有误，标题改为“四个月”，非“四年”)

* 美元走势艰难，美股下滑，归因于投资者避险

* 美股下滑推动美债收益率走低，令美元承压

* 欧元兑美元接近七周高点

路透东京3月22日 - 美元兑日圆周三在四个月低点附近挣扎，因投资者避险潮打压美国股市，推动美债收益率(殖利率)大跌，也侵蚀美元魅力。

美元兑日圆跌0.1%报111.670，之前低见111.430，为11月28日以来低点。

美元兑欧元也在整理巨大跌幅。欧元兑美元微跌至1.0794美元，隔夜曾跳涨0.6%至2月2日以来最高的1.0819。

“汇市最新动向背后的一个关键因素是美股大跌。现在的问题是股市是否会继续下跌，”巴克莱驻东京的资深策略师Shin Kadota说。

“和美元和美债不同，‘特朗普行情’对股市仍有影响。但如果对股市的这种影响减弱，将令美元兑日圆承压。随着美国收益率下降，美元兑其他货币也将遭受打击。”

美国股市周二大幅下跌，因投资者担忧，美国总统特朗普在兑现其减税承诺时将遭遇重重困难，在国会对关键医保议案进行投票前，市场紧张情绪加重。

亚洲股市周三追随美股跌势，日股日经指数下跌2%。

美元指数几无变动，报99.849，隔夜曾跌至一个半月低位99.642。

“美元已出现大幅下跌，续跌前提是技术面因素和股市进一步下挫，”美银美林驻东京外汇分析师Shusuke Yamada说道。

“但这还不算是最严重的‘避险’，因为投资者手中似乎仍持有大量现金，”他补充道。

美元近期频遭负面消息打击，美元指数从3月初102.00上方的水平大幅回档。

美联储本月稍早升息，但未如众人预期那样暗示加快收紧政策步伐，这令美元多头感到失望。

欧元上涨也让美元承压。

对欧洲央行今年将收紧货币政策的预期升温，加之法国反欧元的总统候选人勒庞有可能败选，均支撑了欧元。

欧元兑美元周二升穿1.080，为六周来首次，因中间派候选人马克龙在电视辩论中的表现助燃对他在5月大选中胜出的预期。

英镑兑美元徘徊在隔夜触及的三周高点1.2495附近。之前数据显示英国通胀率超过央行2%的目标 ，为2013年末以来首次。

澳元兑美元跌0.4%至0.7662，在本周初升至四个月高点0.7748后动能减退。美元疲弱及大宗商品价格上扬均利好澳元。

指标10年期美债收益率延续跌势滑落至2.41%，创下三周来的最低。

纽约 当日 今年来 2016年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0791 1.0808 -0.16 +2.64 1.0513

美元/日圆 111.70 111.71 -0.01 -4.42 116.87

欧元/日圆 120.54 120.75 -0.17 -2.11 123.14

美元/瑞郎 0.9944 0.9936 +0.08 -2.30 1.0178

英镑/美元 1.2468 1.2477 -0.07 +1.07 1.2336

美元/加元 1.3378 1.3350 +0.21 -0.39 1.3430

美元/离岸人民币 6.8737 6.8710 +0.04 -1.42 6.9726

澳元/美元 0.7660 0.7688 -0.36 +6.17 0.7215

新西兰元/美元 0.7027 0.7040 -0.18 +1.24 0.6941

澳元/日圆 85.550 85.900 -0.41 +1.46 84.320

新西兰元/日圆 78.450 78.650 -0.25 -3.35 81.170

英镑/日圆 139.28 139.38 -0.07 -3.29 144.02

澳元/新西兰元 1.0896 1.0917 -0.19 +4.94 1.0383