更正-《全球汇市》美元/日圆接近四个月低点，因避险潮打击美股和美债收益率

金属期市：伦铜下跌，受穆迪调降中国评级影响
路透墨尔本5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用评等机构穆迪以债务庞大为由调降中国评级；今日稍晚美国联邦储备理事会公布上次会议纪录前，市场交投料将清淡。
(更正：因译文有误，标题改为“四个月”，非“四年”)
* 美元走势艰难，美股下滑，归因于投资者避险
* 美股下滑推动美债收益率走低，令美元承压
* 欧元兑美元接近七周高点
路透东京3月22日 - 美元兑日圆周三在四个月低点附近挣扎，因投资者避险潮打压美国股市，推动美债收益率(殖利率)大跌，也侵蚀美元魅力。
美元兑日圆跌0.1%报111.670，之前低见111.430，为11月28日以来低点。
美元兑欧元也在整理巨大跌幅。欧元兑美元微跌至1.0794美元，隔夜曾跳涨0.6%至2月2日以来最高的1.0819。
“汇市最新动向背后的一个关键因素是美股大跌。现在的问题是股市是否会继续下跌，”巴克莱驻东京的资深策略师Shin Kadota说。
“和美元和美债不同，‘特朗普行情’对股市仍有影响。但如果对股市的这种影响减弱，将令美元兑日圆承压。随着美国收益率下降，美元兑其他货币也将遭受打击。”
美国股市周二大幅下跌，因投资者担忧，美国总统特朗普在兑现其减税承诺时将遭遇重重困难，在国会对关键医保议案进行投票前，市场紧张情绪加重。
亚洲股市周三追随美股跌势，日股日经指数下跌2%。
美元指数几无变动，报99.849，隔夜曾跌至一个半月低位99.642。
“美元已出现大幅下跌，续跌前提是技术面因素和股市进一步下挫，”美银美林驻东京外汇分析师Shusuke Yamada说道。
“但这还不算是最严重的‘避险’，因为投资者手中似乎仍持有大量现金，”他补充道。
美元近期频遭负面消息打击，美元指数从3月初102.00上方的水平大幅回档。
美联储本月稍早升息，但未如众人预期那样暗示加快收紧政策步伐，这令美元多头感到失望。
欧元上涨也让美元承压。
对欧洲央行今年将收紧货币政策的预期升温，加之法国反欧元的总统候选人勒庞有可能败选，均支撑了欧元。
欧元兑美元周二升穿1.080，为六周来首次，因中间派候选人马克龙在电视辩论中的表现助燃对他在5月大选中胜出的预期。
英镑兑美元徘徊在隔夜触及的三周高点1.2495附近。之前数据显示英国通胀率超过央行2%的目标 ，为2013年末以来首次。
澳元兑美元跌0.4%至0.7662，在本周初升至四个月高点0.7748后动能减退。美元疲弱及大宗商品价格上扬均利好澳元。
指标10年期美债收益率延续跌势滑落至2.41%，创下三周来的最低。
纽约 当日 今年来 2016年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0791 1.0808 -0.16 +2.64 1.0513
美元/日圆 111.70 111.71 -0.01 -4.42 116.87
欧元/日圆 120.54 120.75 -0.17 -2.11 123.14
美元/瑞郎 0.9944 0.9936 +0.08 -2.30 1.0178
英镑/美元 1.2468 1.2477 -0.07 +1.07 1.2336
美元/加元 1.3378 1.3350 +0.21 -0.39 1.3430
美元/离岸人民币 6.8737 6.8710 +0.04 -1.42 6.9726
澳元/美元 0.7660 0.7688 -0.36 +6.17 0.7215
新西兰元/美元 0.7027 0.7040 -0.18 +1.24 0.6941
澳元/日圆 85.550 85.900 -0.41 +1.46 84.320
新西兰元/日圆 78.450 78.650 -0.25 -3.35 81.170
英镑/日圆 139.28 139.38 -0.07 -3.29 144.02
澳元/新西兰元 1.0896 1.0917 -0.19 +4.94 1.0383
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透墨尔本5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用评等机构穆迪以债务庞大为由调降中国评级；今日稍晚美国联邦储备理事会公布上次会议纪录前，市场交投料将清淡。
路透5月24日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0728GMT，外资在韩 国股市卖超839亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月24日 -83.9 74.6 -35.3 ^5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日 26.9 -63.8 -19.1 5 月17日
路透5月24日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:32时,1港元=0.88446人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.56 8.08 2.46 南玻 8.79 5.17 1.92 深康佳 4.56 2.74 1.88 ST中华 8.01 3.06 2.96 ST中冠