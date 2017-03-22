更新版 1-台湾货币市场：资金宽松短率持平，RP市场钱多券少利率略走低

* 短率大致持平，拆款以到期续做为主 * 资金虽充裕，惟短票利率无大变化 * RP市场钱多券少，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月22日 - 台湾银行间短率周三大致持平。资金调度人士表示，今天市场资金依旧相当宽松，拆款大都以到期续做为主，仅出现零星的新增拆借需求，利率不变。 他们指出，因这波外资汇入来得又快又猛，已出现〞钱淹外银〞景象，近日多家外银积极找寻资金出路，但效果有限。 〞今天大都是到期续借，只有零星的新增需求，但外商银行丢钱丢得蛮积极的。〞一大型银行资调人员说。 一中型民营银行调资人员表示，今天市场钱已经多到没有地方塞的地步，特别是外商银行一大早即四处打电话推销资金。 票券商资调人员亦称，外资连番大举涌入致〞钱淹市场〞，今天除外银钱满为患外，本地银行亦面临手握巨额却苦无处去的窘境。 〞今天市场钱还是很多，有人来拜托、拜托、再拜托，拜托多少拿一点。〞一大型票券商资调人员说。 他们指出，市场钱虽多但目前利率并无大变化，月内利率0.35%；对银行跨季在0.41%，票券商则拆在0.43%。 本地时间17:52 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.503 30.458 台湾加权股价指数<.TWII 9,922.66 9,972.49 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.171% 0.174% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.250% 0.174-0.250% --一周拆款利率区间 0.170-0.380% 0.176-0.380% --两周拆款利率区间 0.200-0.440% 0.176-0.380% **短票利率大致持稳** 短票方面，交易员称，今天资金缺口不大，且市场资金充裕，钱都很好拿，利率大致持稳，大区间落在0.41-0.43%。 〞钱还是很多啊，月内利率落在0.36%，跨季主要在0.41%到0.42%，0.43%几乎不做了。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.41-0.42%，部分成交在0.43%；上日则在0.42%，少数在0.41%及0.43%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.428%，区间在0.35-0.44%，成交量为43.72亿台币；前日加权平均利率在0.429%，区间在0.36-0.44%，成交量为125.17亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率为0.366%，区间在0.34-0.43%，成交量为18.95亿台币；前日加权平均利率在0.421%，区间在0.36-0.44%，成交量为27.44亿台币。 台湾央行周三发行1,247.5亿台币定存单，发行余额减4.6亿台币。周四央行定存单到期1,554亿台币，周五为235亿台币。 拆款中心资料显示，周三银行超额准备为405亿台币，累计超额准备达7,249亿台币、加计前期1%的超额准备8,578亿台币。 **钱多券少RP利率略降** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今天市场资金依旧非常宽松，但因券不多，呈现钱多券少情况，在大量资金追逐少量券之下，利率略走低。 他们指出，今天市场资金情况非常宽松，但证券商和票券商手中可做操作的券却不多，利率随之走低。 〞券不多，但是钱很多，大家都在抢券，利率有下来一点。〞一大型银行票券商交易员说。 本周发行的债券有：今日Barclays Bank PLC发行7亿美元30年期美元计价债券、NRW.BANK发行2.5亿美元30年期债券，以及板信商银4亿台币金融债；周五则有联电发行83亿台币公司债。 下周发行的债券有：3月27日台中商银发行10亿台币次顺位债、3月28日HSBC Bank plc将发行6.05亿美元30年期金融债券，及3月29日彰化银行发行102亿台币次顺位债。 证券商与金融机构短天期公债RP利率与上日水准相同，主要在0.32-0.33%；月内公司债附买回利率同于上日的0.42%；惟跨月成交利率往下移，主要成交在0.32-0.34%，上日则在0.44%。 在票券商方面，今日债券附买回利率略降。大型票券商与金融机构承作公债附买回利率短天期同上水准，在0.24-0.25%；月内利率主要落在0.28-0.30%，上日则在0.29-0.30%；月内公司债利率主要成交在0.32%，上日则在0.32-0.33%；跨月利率在0.32-0.34%，上日在0.33-0.38%(完) (审校 张喜良)