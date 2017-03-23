重温稿-台湾货币市场：91天期国库券决标贴现率料在0.28%附近

( ) * 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周五(24日) * 标售金额：暂定300亿台币 * 预测区间：0.28%附近 * 受访机构：五家 路透台北3月23日 - 台湾财政部将于周五(24日)委托央行标售「财106-4期」国库券，天期为91天。路透 调查显示，91天期国库券决标贴现率料在0.28%附近。 资金调度人士指出，原本市场资金就偏宽松，加上外资持续汇入更加垫高银行间资金水位，预计本次标售 的国库券决标贴现率持平或稍低于上月标售的0.282%。 路透调查五家金融机构，包括三家本地商银及二家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.27-0.3 1%。 以下为各银行的看法重点分析： --尽管今年外资积极汇入，但第一季国库券发行量较去年同期多，已有效去化银行间资金压力，料明日标 售的国库券决标贴现率较上月标售的0.282%持平或下调1个基点；但仍须留意今日午后央行总裁彭淮南理监事 会后记者会谈话。 --目前资金情势偏松，预期本次国库券标售应与上月利率水准差不多，就今日标售的台电60天期短票标售 利率明显低于市场预期，目前看来利率仍没有走扬的情形。 --现在资金非常充裕，明天的国库券决标贴现率料仍会较上月续跌，但因上月标售利率已降至0.282%的较 低水准，预估再降幅度已有限。 以下为2014年以来国库券发行细节： 2017年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 2月13日 91 250 0.282 3.99 1月23日 91 300 0.320 3.52 1月12日 182 300 0.420 3.80 1月6日 273 250 0.483 3.81 2016年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月13日 182 299.5* 0.530 2.78 7月28日 273 300 0.300 2.71 4月27日 364 300 0.358 3.16 2月02日 182 200 0.355 4.30 1月26日 182 273.5* 0.380 1.62 1月19日 91 300 0.330 2.67 1月13日 273 300 0.350 1.98 2015年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月28日 182 350 0.315 2.06 8月13日 91 250 0.386 2.89 7月30日 273 300 0.460 3.62 4月10日 364 250 0.495 3.67 3月24日 91 350 0.477 2.86 2月2日 91 300 0.480 2.03 1月13日 182 250 0.490 3.02 1月7日 273 287* 0.550 2.10 2014年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月26日 182 350 0.530 3.87 12月24日 91 300 0.500 1.94 8月13日 182 200 0.410 4.36 7月11日 273 200 0.423 4.20 5月 8日 28 245* 0.319 4.36 3月31日 91 200 0.388 4.00 3月26日 364 250 0.500 3.21 2月21日 273 250 0.449 3.20 1月13日 182 250 0.497 2.96 注：*表不足额标售。(完) (记者 詹静宜/罗两莎； 审校 杨淑祯)