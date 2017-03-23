重温稿-台湾货币市场：91天期国库券决标贴现率料在0.28%附近

标题新闻：菲律宾总统杜特尔特称，若伊斯兰国威胁扩大，不排除全国实施戒严
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( ) * 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周五(24日) * 标售金额：暂定300亿台币 * 预测区间：0.28%附近 * 受访机构：五家 路透台北3月23日 - 台湾财政部将于周五(24日)委托央行标售「财106-4期」国库券，天期为91天。路透 调查显示，91天期国库券决标贴现率料在0.28%附近。 资金调度人士指出，原本市场资金就偏宽松，加上外资持续汇入更加垫高银行间资金水位，预计本次标售 的国库券决标贴现率持平或稍低于上月标售的0.282%。 路透调查五家金融机构，包括三家本地商银及二家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.27-0.3 1%。 以下为各银行的看法重点分析： --尽管今年外资积极汇入，但第一季国库券发行量较去年同期多，已有效去化银行间资金压力，料明日标 售的国库券决标贴现率较上月标售的0.282%持平或下调1个基点；但仍须留意今日午后央行总裁彭淮南理监事 会后记者会谈话。 --目前资金情势偏松，预期本次国库券标售应与上月利率水准差不多，就今日标售的台电60天期短票标售 利率明显低于市场预期，目前看来利率仍没有走扬的情形。 --现在资金非常充裕，明天的国库券决标贴现率料仍会较上月续跌，但因上月标售利率已降至0.282%的较 低水准，预估再降幅度已有限。 以下为2014年以来国库券发行细节： 2017年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 2月13日 91 250 0.282 3.99 1月23日 91 300 0.320 3.52 1月12日 182 300 0.420 3.80 1月6日 273 250 0.483 3.81 2016年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月13日 182 299.5* 0.530 2.78 7月28日 273 300 0.300 2.71 4月27日 364 300 0.358 3.16 2月02日 182 200 0.355 4.30 1月26日 182 273.5* 0.380 1.62 1月19日 91 300 0.330 2.67 1月13日 273 300 0.350 1.98 2015年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月28日 182 350 0.315 2.06 8月13日 91 250 0.386 2.89 7月30日 273 300 0.460 3.62 4月10日 364 250 0.495 3.67 3月24日 91 350 0.477 2.86 2月2日 91 300 0.480 2.03 1月13日 182 250 0.490 3.02 1月7日 273 287* 0.550 2.10 2014年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月26日 182 350 0.530 3.87 12月24日 91 300 0.500 1.94 8月13日 182 200 0.410 4.36 7月11日 273 200 0.423 4.20 5月 8日 28 245* 0.319 4.36 3月31日 91 200 0.388 4.00 3月26日 364 250 0.500 3.21 2月21日 273 250 0.449 3.20 1月13日 182 250 0.497 2.96 注：*表不足额标售。(完) (记者 詹静宜/罗两莎； 审校 杨淑祯)
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* 拆款利率上扬，新增拆款需求大增 * 外商银行反向拆入，引发连锁效应 * 资金略偏紧，短票利率往高位靠拢 * RP市场多缺不一，利率守稳原水准 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北5月24日 - 台湾银行间短率周三上扬；资金调度人员表示，今天市场资金突然 趋紧，拆款需求大增，利率跟着走高，大型银行对票券商跨旬拆款利率自0.33%调升为0.34% ，对银行则自0.28-0.31%上调至0.29-0.32%。 他们解释，过去原本在市场提供低利拆款资金的外商银行，这两天普遍缺钱且反向拆入 ；连带以往依赖外银取得低利资金的本土银行也跟着缺钱，进而转向大型银行拆入资金，造 成市场资金偏紧俏，利率亦水涨船高。 〞今天需求很多啊，银行和票券商都有多，新增(拆款)需求明显增加，利率都有提高一 点。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，因手中可供拆款资金有限，今天拆出资金不多，对票券商 跨月(15-16天期)利率拆在0.34%，对银行则在0.30-0.31%。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *黄石市众邦城市 15 7 6/1簿记建档 -- AA 6/2-6/6 天风证券 住房投资 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份提供担保) ========================================================================================= 嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 上限6.50% AA-