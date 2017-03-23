更新版 1-港股业绩：中移动去年净利微升0.2%，午盘股价跌幅扩大

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路透香港3月23日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动周四宣布，2016年净利按年仅微增0.2%，但已扭转了此前连续三年业绩倒退的情况；公司计划今年总体资本开支1,760亿元人民币，同比减少6%。

公布业绩后，中移动股价跌幅扩大，最多挫近3.4%至87.3港元，因此前市场憧憬公司可能如部分央企般大增派息，但公司宣派的末期息只略为提高。

公司在港股早盘收市后公布，2016年度净利为1,087亿元人民币，2015年度为1,085亿元，这与汤森路透SmartEstimate综合分析师平均预测为1,070亿元的大致相符。由于2015年度业绩包括了转让铁塔公司资产录得的一次性收益，若撇除此因素，则公司去年核心盈利增幅达到10.5%，主要受无线上网收入上升带动。

董事会建议派发末期股息每股1.243港元，较2015年同期的1.196港元高3.9%。连同中期息，全年派息每股2.732港元，派息率46%，高于2015年度的43%。

中移动董事长尚冰在业绩报告中称，2017年是国家推进供给侧结构性改革的深化之年，也是公司全面实施＂大连接＂战略的关键一年。

＂在政策环境可预期情况下，公司将争取2017年通信服务收入增长继续高于行业平均水平、盈利能力保持行业领先。＂报告称。

去年度，中移动的通信服务收入增幅为6.7%，增幅达到近五年新高，收入结构进一步优化，无线上网收入较去年上升43.5%，占通信服务收入比达到46.2%，年度首次超过语音和短彩信收入之和，成为公司第一大收入来源。

公司计划今年资本开支为1,760亿元，比去年1,873亿元减少6%；当中约46.6%用于移动通信网、33.3%投放传输网。公司计划增加26万个4G基站，总数增至177万个。

去年末中移动拥有移动客户总数8.49亿，其中4G客户占5.35亿，渗透率达63%。移动业务每月每户平均收入（ARPU）为57.5元，2015年为56.3元。其中4G客户ARPU为74.4元，为2G/3G客户的2倍。4G每月每户上网流量（DOU）为1GB，是2G/3G客户的7.5倍。

中国此前宣布决定于2017年推出一批＂提速降费＂新措施，10月起全部取消手机国内长途和漫游费，年内将大幅降低中小企业互联网专綫接入资费、降低国际长途电话费。

中移动表示，根据当前业务结构静态测算，取消国内长途和漫游费将对公司一个季度带来40亿元的影响，而降低中小企业专綫接入和国际长途资费的影响约30亿元。公司表示，将积极发展业务，薄利多销，以减少影响。（完）

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