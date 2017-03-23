更新版 1-台湾债市：10年券殖利率收盘微升，央行会后债市影响中性

* 10年券殖利率收盘微升，美债殖利率走跌但台债买气不足 * 成交急冻，观望央行会议结果 * 106/4殖利率明日交易区间料在1.12-1.15% (新增央行会后的交易员说法) 路透台北3月23日 - 台湾10年期公债106/4殖利率周四收盘微升。交易员 表示，美债殖利率走跌但台债追价意愿很低，量能急冻。央行会议维持利率不变 对债市中性看待。 一位证券商交易员认为，台湾央行今日声明未出市场意料之外，产出缺口为负也表示经 济成长偏弱。〞目前看来如果美国不加速升息，台湾看不出来加息的可能。〞他说。因此对 债市的影响先中性看待。 他们指出，台债气氛不如美债看多，各方对追价很谨慎，部分也因午后的央行会议在即 ，各方操作观望；而行政院八年约8,824亿台币的特别预算案财源全数举债，则影响甚小。 〞一年多1,000多亿影响并不大，政府也不一定要全数发债，现在看来特别预算案的金 额很大，但影响可能很小，〞一大型证券商交易员说。 另外一位证券商交易员表示，以台湾充裕的资金来看，就算新增发债，对市场影响也不 大。目前央行的会议结果仍是市场关切的焦点。 第二季的发债计划影响则偏向中性。财政部第二季将发行1,000亿台币甲类公债，以及5 50亿台币国库券；而第二季首期公债为五年期公债，金额250亿台币。 台湾央行今日午后召开第一季理监事会议。尽管美联储(FED)此前宣布升息，但路透调 查显示，15家受访机构中，有14家估央行将维持重贴现率在1.375%，为连续第三季维持利率 不变。 交易员预计，明日106/4期殖利率交投区间料在1.12-1.15%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 106/4 +0.25 1.1355 1.1300-1.1355 7.5 5 106/2 +0.00 0.8810 0.8810-0.8810 0.5 年 期别 报价(%) 期 30 105/14 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.1355 5 106/2 0.8810 3 105/1 没有成交 2 106/1 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良/曾祥进)