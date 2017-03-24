重发-全球经济：IMF认为G20公报改变措辞显现其改善贸易体系的共识

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
(重发以将“赖斯(Gerry 赖斯)”改为“赖斯(Gerry Rice)”)
路透华盛顿3月23日 - 国际货币基金组织(IMF)发言人赖斯(Gerry Rice)周四表示，IMF认为上周的20国集团(G20)会议公报关于贸易的措辞改变，显现出G20改善全球贸易体系的共识。
全球20个最大经济体的财政金融领导人在德国巴登巴登开会，同意美国特朗普政府的要求，放弃了“抵制各种形式的贸易保护主义”的承诺。
G20承诺“将增强贸易对经济的贡献。”这个措辞被一些与会者认为是在给美国调整贸易政策留出空间。
“我对公报的解读是，我们实际上看到G20围绕”改善而非放弃自由贸易体系有共识，”赖斯在例行新闻发布会中说。“当然，各国要如何采取改进步骤，那就要看他们自己了。”
赖斯说，IMF总裁拉加德强调，G20国家应该“避免自己造成伤害”而导致贸易减少。
“我们应避免会严重损害贸易、开放性及生产力的政策。”赖斯说，并称IMF认为开放贸易以及生产力增长有助于提升收入及生活水平。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。