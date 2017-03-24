更正-日本债市：收益率上扬，之前央行采取措施缓解财年末公债短缺情况

(更正：因译文有误，内文倒数第五段改为“原本因认定财年底短券将严重短缺而持有多仓的人，今天在抛售 ”，非“持有多仓的人是基于这样的预期，即临近财年年末短债将出现严重短缺”) 路透东京3月24日 - 日本公债收益率周五小升，短期国库券和债券领涨。日本央行周四公布，将在涵盖本 月底的日本财年末期间，采取额外措施缓解经纪商缺少日本公债的情况。 日本央行周五通过回购协议标售1万亿日圆公债，为逾八年来首次进行逆回购操作。 日本央行周四还承诺采取其他举措，比如为经纪商利用央行债券借贷工具提供便利，暂停购买贴现票据。 包括周五操作在内的这些措施，都是旨在为券商提供能让他们支撑至3月31日财年底所需的日债，届时公 债短缺现象料最为严重。 操作过后，日债回购利率大幅回弹，一个月回购利率 从周四的负0.280%升至负0.123%。 这给日债收益率带来连锁影响。 三个月期公债 收益率上升3.2个基点至负0.310%，而两年期公债 收益率升1.0 个基点至负0.265%。 五年期公债 收益率升2.0个基点至负0.145%，价格回吐过去两个交易日的涨幅。 “原本因认定财年底短券将严重短缺而持有多仓的人，今天在抛售，”某日资券商交易员表示。 市场还从日股和美元/日圆涨势中获得线索。 日本10年期公债收益率(殖利率) 涨1.5个基点至0.065%。指标10年期日债期货价格<2JGBv1 >跌0.09点至150.39。 20年期日债收益率 涨0.5个基点至0.645%，30年期日债收益率 涨至0.835% 。 日本央行总裁黑田东彦在路透Newsmaker活动中发表讲话称，他认为日本央行不会仅仅因为海外债券收益 率上涨就被迫上调债券收益率目标。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.265% +1.0 -0.275% 五年期公债 -0.150% +1.5 -0.165% 10年期公债 0.065% +1.5 0.050% 20年期公债 0.645% +0.5 0.640% 30年期公债 0.835% +0.5 0.830% 10年期公债期货 150.39 -0.09 150.48 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)