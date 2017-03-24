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亚洲 | 2017年 3月 24日 星期五 15:25 BJT

更正-日本债市：收益率上扬，之前央行采取措施缓解财年末公债短缺情况

 (更正：因译文有误，内文倒数第五段改为“原本因认定财年底短券将严重短缺而持有多仓的人，今天在抛售
”，非“持有多仓的人是基于这样的预期，即临近财年年末短债将出现严重短缺”)
    路透东京3月24日 - 日本公债收益率周五小升，短期国库券和债券领涨。日本央行周四公布，将在涵盖本
月底的日本财年末期间，采取额外措施缓解经纪商缺少日本公债的情况。            
    
    日本央行周五通过回购协议标售1万亿日圆公债，为逾八年来首次进行逆回购操作。
    
    日本央行周四还承诺采取其他举措，比如为经纪商利用央行债券借贷工具提供便利，暂停购买贴现票据。

    包括周五操作在内的这些措施，都是旨在为券商提供能让他们支撑至3月31日财年底所需的日债，届时公
债短缺现象料最为严重。
    
    操作过后，日债回购利率大幅回弹，一个月回购利率             从周四的负0.280%升至负0.123%。
    
    这给日债收益率带来连锁影响。
    
    三个月期公债            收益率上升3.2个基点至负0.310%，而两年期公债             收益率升1.0
个基点至负0.265%。
    
    五年期公债             收益率升2.0个基点至负0.145%，价格回吐过去两个交易日的涨幅。

    “原本因认定财年底短券将严重短缺而持有多仓的人，今天在抛售，”某日资券商交易员表示。
    
    市场还从日股和美元/日圆涨势中获得线索。
    
    日本10年期公债收益率(殖利率)              涨1.5个基点至0.065%。指标10年期日债期货价格<2JGBv1
>跌0.09点至150.39。
    
    20年期日债收益率              涨0.5个基点至0.645%，30年期日债收益率              涨至0.835%
。
    
    日本央行总裁黑田东彦在路透Newsmaker活动中发表讲话称，他认为日本央行不会仅仅因为海外债券收益
率上涨就被迫上调债券收益率目标。
   
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.265%     +1.0   -0.275%
    五年期公债                      -0.150%     +1.5   -0.165%
    10年期公债                       0.065%     +1.5    0.050%
    20年期公债                       0.645%     +0.5    0.640%
    30年期公债                       0.835%     +0.5    0.830%
    10年期公债期货                   150.39    -0.09    150.48
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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