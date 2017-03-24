更新版 1-中国汇市：人民币先跌后升近收平，美指企稳略微提振客盘购汇需求

* 人民币近收平，中间价微升至近三周高点 * 美指企稳略微提振客盘购汇需求 * 短期汇价料延续区间横向波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月24日 - 人民币兑美元即期周五先跌后升近收平，中间价则微升至近三周新 高。交易员称，美元指数小幅反弹，略微提振客盘购汇需求，大行则适度提供美元流动性，稳定市场需求，短 期汇价料延续区间横向波动。 他们并表示，市场愈发质疑美国总统特朗普的政策推行能力，美指或反弹受限；近期银行间资金面受季末 MPA(宏观审慎评估)压力而整体偏紧，抵消了此前美联储加息对境内美元/人民币掉期点的回调压力，长端掉期 料维持在1,200-1,350点区间波动。 “近期不管是即期还是掉期都是区间波动，上也上不去，下也下不来，估计短期是不会出方向的。”一外 资行交易员称。 亦有中资行交易员表示，人民币对篮子贬值，估计近期仍是净购汇格局。 全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周五微涨，摆脱近来所及低点，但投资人聚焦美国总统特朗普与部分共 和党人士在新医保法案上摊牌，抑制了美元涨势。 “市场现在的确没有太多事可做，只有等待法案投票，而投票已被推迟。在投票之前，几乎没有太多动力 来推动美元朝任何一方前进。”三井住友信托控股的资深市场分析师Ayako Sera说。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要 报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.8876 6.8875 0.00% FXS> 中间价 6.8845 6.8856 0.02% 成交额<CNYSPTVOL=C 252.81亿美 241.48亿美元 FXT> 元 日内波动幅度(pips) 109 日低6.8967 日高6.88 58 今年以来升贬幅度 0.90% 2005年汇改以来升贬 20.17% 幅度 一年期美元/人民币 1246 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.876 6.8696 一年期NDF<CNY1YNDF 7.0845 7.0618 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8937；人民币兑欧元EURC NYFIX15=CFXS、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4201、6.1925和8.6 013。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/曾祥进)