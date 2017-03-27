重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的3月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周升值0.3%。本周美元指数跌破100点关口，且呈相对疲弱态势，人民币随之走升，但日内走势平稳。由于缺乏消息面指引，市场方向不明，仅呈区间波动；但客盘购汇仍相对较多，人民币对一篮子货币小幅贬值。 公开市场操作: --当周起银行间跨季流动性需求步入高峰，同时银行迎战MPA考核日趋白热化，亦对资金面产生压力，但中国央行单周仅净投放800亿元人民币。交易员透露本周逆回购操作规模不大有央行指导因素影响，配合MPA考核流动性闸门一步步收紧，金融去杠杆正在路上。

业内人士指出，在公开市场和MLF政策利率上调、金融监管加强背景下，公开市场操作对短期流动性的数量调控，也将继续偏紧基调；在维护流动性整体基本平稳的同时，央行或更能容忍资金面的短期波动。

债市: --中国银行间债市当周现券短暂调整后走强，季末MPA（宏观审慎评估）考核持续施压下，周初资金紧张局面加剧，短券承压收益率快速上行，长债则弱势整理，不过随后短期流动性逐渐改善，至周末非跨月资金供给已较为宽松；而不少机构对于季末过后资金成本将走低并带动现券向暖有较强预期，随着资金面不断缓和以及“抢跑”欲望强烈，期现货联袂造好，尤其是国债期货，交易情绪较高走势更猛，现券也逐步跟上。但目前央行货币政策基调仍偏紧，债市若要持续走强还需更多有利因素配合，对于行情深度的判断可能仍需谨慎。

票据: --中国票据市场当周转贴利率继续上涨，季末MPA压力下不少银行压降广义信贷，抑制收票需求、增加出票需求，而周初资金面暴紧，进一步助推票据价格走高。不过随着后半周资金紧势缓解，票据价格小幅回落。