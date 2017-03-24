重发-亚洲橡胶：TOCOM期胶受沪胶拖累触及三个半月低点，周线下挫近8%

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
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路透东京3月24日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期约周五跌至12月中以来最低位，周线下挫近8%，追随沪胶跌势，且投资者在近月合约于周一到期前调整仓位。
TOCOM橡胶8月合约收低2.6日圆或1%，报每公斤247.4日圆，盘中稍早触及12月12日以来最低位245.5日圆。
该合约本周累计下挫7.7%。
“上海市场疲势累及东京，”Fujitomi Co.分析师Toshitaka Tazawa说道。
上海9月期胶下滑210元，收报每吨16,865元人民币。
TOCOM-3月期胶将于周一到期。
新加坡商品交易所(SICOM)4月期胶报188.1美分，跌5.3美分。(完)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。