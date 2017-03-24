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亚洲 | 2017年 3月 24日 星期五 17:37 BJT

重发-亚洲橡胶：TOCOM期胶受沪胶拖累触及三个半月低点，周线下挫近8%

(重发以删除赘字)

路透东京3月24日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期约周五跌至12月中以来最低位，周线下挫近8%，追随沪胶跌势，且投资者在近月合约于周一到期前调整仓位。

TOCOM橡胶8月合约收低2.6日圆或1%，报每公斤247.4日圆，盘中稍早触及12月12日以来最低位245.5日圆。

该合约本周累计下挫7.7%。

“上海市场疲势累及东京，”Fujitomi Co.分析师Toshitaka Tazawa说道。

上海9月期胶下滑210元，收报每吨16,865元人民币。

TOCOM-3月期胶将于周一到期。

新加坡商品交易所(SICOM)4月期胶报188.1美分，跌5.3美分。(完)
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