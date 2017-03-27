重温稿--台湾货币市场：钱淹市场需求弱短率持平，央行冲销趋积极稳定利率

* 钱满为患需求弱，短率大致持平 * 资调人员放弃推销，等央行冲销 * 央行冲销趋积极，稳定短率走势 记者 罗两莎 路透台北3月24日 - 台湾银行间短率周五持平于上日水准。资金调度人士表示，今天市 场钱还是很多，加上央行理监事会议按兵不动，利率几无大变化；而随票券商大致已安排好 跨季的资金，亦使资金需求更形不振。 他们说，今天的市场资金状况是不仅外商银行钱满为患，本地银行也面临资金苦无去处 的问题；但利率没变，因为就算是拉低利率，亦无法刺激需求，乾脆不动。 〞大家都放弃(打电话推销资金)了，直接去排队(等待央行冲销)。〞一中型银行资调 人员说。 一大型银行资调人员即称，这两天各外商银行几乎是满手资金，一大早就有外银资调人 员打电话询问要不要拿钱，但市场都没有什么需求，只好等待下午央行收回市场剩余资金。 另一大型银行资调人员表示，本地和外商银行〞两边都大淹水〞，一半以上的外银快被 钱淹没，〞没有办法啊，大家都没有需求啊，乾脆叫他们下午去排队等老大收钱了。〞 他们表示，外资大举涌入造成市场〞大淹水〞，且从外商一路蔓延到本地银行，目前的 情况是：大家手上都有一大堆剩余资金，所幸近日央行积极冲销，银行排队的钱大都被央行 收走。 而尽管市场资金充沛，但利率则维持在原水准，对票券商跨季利率在0.43%，银行则在0 .41%；一大型银行资调人员即称，即使降低利率也无法刺激需求，利率只好跟央行一样〞按 兵不动〞。 因市场资金偏多，央行为稳定利率扩大冲销规模。根据央行公布数据显示，3月6日-17 日央行定存单发行共净增近2,000亿台币；到昨日为止未到期央行定存单余额为7兆3,431.80 亿台币。 台湾央行上日理监事会议后决议维持政策利率不变，重贴率维持在1.375%原水准，一如 市场预期，政策利率连三冻。 本地时间17:28 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.488 30.488 台湾加权股价指数<.TWII 9,902.98 9,930.74 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.170% 0.173% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.169-0.250% 0.172-0.250% --一周拆款利率区间 0.169-0.390% 0.174-0.390% --两周拆款利率区间 0.190-0.430% 0.180-0.440% **短票利率持稳** 短票方面，交易员表示，今天跟往常一样，市场上的钱多到不行，利率大致持稳，亦无 大变化。 〞目前资金度调度都很顺畅，利率就跟前两天一样。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.41-0.42%，少数在0.43 %；上日则在0.41-0.42%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.419%，区间在0.30-0.43%， 成交量为54.97亿台币；前日加权平均利率在0.422%，区间在0.35-0.44%，成交量为96.96亿 台币。 上日60天短票成交加权平均利率为0.425%，区间在0.37-0.44%，成交量为21.88亿台币 ；前日加权平均利率在0.431%，区间在0.39-0.44%，成交量为18.89亿台币。 台湾央行周五发行238亿台币定存单，发行余额增3亿台币。 下周央行定存单到期共达1兆9,748.30亿台币，分别是：周一为5,120亿、周二2,407.50 亿、周三为1,008亿、周四达9,416.8亿及周五有1,796亿。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备为560亿台币，累计至周日超额准备达9,5 32亿台币、加计前期1%的超额准备1兆861亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员表示，今天市场资金还是非常充裕，但没有什 么券，利率持平于上日水准。 〞今天就是钱多嘛，但都没有什么券啊，钱多到券都要配的地步。〞一大型票券商交易 员说。 两位大型证券商交易员说，今天投信虽少量基金赎回，但整体资金情势仍是处于宽松状 态，利率维持在上日水准。 今天发行的债券有：联电发行83亿台币公司债；下周分别为：3月27日台中商 银发行10亿台币次顺位债、3月28日HSBC Bank plc将发行6.05亿美元30年期金融债券和Bank of America Corporation发行2.41亿美元30年期债券，及3月29日彰化银行发行102亿台币 次顺位债。 证券商与金融机构短天期公债RP利率持平于上日的0.32-0.33%，月内公司债附买回利率 亦成交在上日的0.42%；跨月公债利率与上日相同，在0.34%；公司债跨月利率在0.42-0.44% ，上日则在0.44%。 在票券商方面，今日债券附买回利率大致持平；大型票券商与金融机构承作公债附买回 利率短天期成交在上日的0.24-0.25%；月内利率主要成交在0.28-0.29%，上日亦同；月内公 司债利率主要成交在0.29-0.30%，与上日水准一致；跨月利率亦与上日同水准，在0.30-0.3 1%。(完) (审校 曾祥进)