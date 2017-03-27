重发-港报财经评论：“特式”改革唔对路，港美后市要睇路--信报3月27日

(重发改修正标题)

“特式”改革唔对路 港美后市要睇路/ 习广思

美国的新医改法案在众议院投票表决前，共和党唔够票支持，遂决定撤回。美股先升后回，道指及标指微跌，纳指则微升。美股动能减弱，若然没有爆出大镬事件，港股升势可望再持续多一阵。本周是去年度业绩公布最后冲刺期，如果市场对业绩反应正面，升势有机会延续至4月份。

老特入主白宫，共和党同时拥有国会参众两院控制权，强势一时无两，总统大选之后，投资者都以为老特推行政令会如直通车，快速推进。然而，今次新医改法案流产，反映共和党内存在一股反对派，变成党中有党，那就是超保守、支持小政府的自由党团，他们嫌新医改改造得不够彻底，宁为玉碎，不为瓦全，老特自诩是商界做刁能手，都冇晒符。

自由党团在众议院约有30至40名议员，由于一向没有披露成员名单，所以实际人数无从稽考。共和党在众议院共拥有237个议席，民主党有193票；换言之，该党团手握的30至40票成为众议院的关键少数，老特要推行的法案若没法取得他们的支持，下场将会如新医改般流产。

自由党团一向强调市场自由、压缩政府规模、平衡公共财政、减少政府负债等主张，这跟老特的民粹有基本上的矛盾，减税他们会支持，但前提是必须大削政府开支，今次新医改无法通过，老特减医疗开支的如意算盘打不响，未来倾税务改革时其他开支势要削得更狠，否则难获得自由党团支持，税改难度愈来愈大。

股民在大选尘埃落定之初雄心勃勃，一心谂住老特可以大展拳脚，但依目前情况来看，新政落实的机会愈来愈渺茫，散水先至系明智抉择。

根据资金流向追踪公司EPFR的数据，截至本月22日的一周，美股基金录得净赎回90亿美元，是去年6月以来最大的一周资金外流，相当于11月8日美国总统大选后流入美股资金的一成。

标普500指数上周跌了1.44%，是老特大选胜出后最大单周跌幅，10天移动平均线跌穿了20天移动平均线，形势转弱，升市领袖股高盛更连100天线也守不住了，反映新医改失败，对税改能否落实的怀疑日深。

恒指上周升0.2%，暂时仍可独善其身，惟若美股跌势持续，小心迟早累及港股，好在4月份快到，该月股市一般都季节性较强，到「五穷六尽」月可能才见真章。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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