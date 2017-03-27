更正-《技术解析》布兰特原油可能三个月后再次接近阻力位57.36美元

(更正：标题及内文＂三个月来＂，应为三个月后) 撰稿 王涛 路透新加坡3月27日 - 波浪型态及费波纳奇回档分析显示，布兰特原 油期货 可能三个月后再次接近位于每桶57.36美元的阻力位。 图表：tmsnrt.rs/2nqSu45 这道阻力是由始于2016年1月20日低点27.10美元的上行趋势第三浪(C 浪)的61.8%费波纳奇回档位所构成。 这道阻力造成大幅修正，但不足以确认该始于27.10美元的上升趋势 出现逆转。根据费波纳奇回档分析，C浪大约是前浪A浪的61.8%处。该分 析表明，C浪可能还太短，因此没有完成。 可能还有第五浪来推动上行趋势朝向57.36美元。这可能是e小浪，为 C浪的第五小浪，或者是始于27.10美元的五浪周期的第五浪(E浪)。e浪和 E浪都有可能将油价推至57.36美元。 费波纳奇回档分析显示，目前始于1月3日高点58.37美元的修正，是 针对从2016年8月2日低点41.51美元开始的短期上行趋势而做出的。根据 该分析，始于27.10美元的上行趋势仍稳定，且可能会持续下去。 50%回档位49.94美元仍为有效的支撑位，另一个支撑位在51.01美元 ，这是从2012年3月高位128.40美元至27.10美元下行趋势的50%回档位。 图表：tmsnrt.rs/2nlHPpT 该回档位分析表示，修正的确有可能向51.01美元回落，此为前阻力 位。分析并表明，油价可能升向65.80美元，前提是好好守住在51.01美元 的支撑位。 若跌破49.94美元，可能会小跌至47.95美元。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完 ) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)