更新版 1-香港热股：佳兆业复牌股价大涨成交活跃，此前公布业绩并完成债务重组

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路透香港3月27日 - 停牌接近两年的佳兆业周一复牌，股价最多曾大涨近九成，此前公布业绩并完成债务重组。该股早盘收市仍涨62.82%，成交活跃，以成交量计为港股第三高。

该股开盘报2.5港元，最高曾升至2.92港元；早盘收市升幅收敛至62.82%，报2.54港元；大市恒生指数则跌0.28%。

佳兆业周日称，已达成所有复牌条件，包括刊发2014-16年度业绩、透过延长债务的到期日而改善流动资金状况等等。

主席郭英成在2016年度的业绩报告中称，集团未来将继续深耕一线城市及二线重点城市，通过审慎布局全国土地储备，根据市况合理配置销售资源，以加快项目周转，寻求项目利润的最大化。财务管控方面，集团将加强现金流管理，提升资金使用效率，积极拓展融资渠道、降低融资成本及优化债务结构。

佳兆业表示，集团境内债务重组共约496亿元人民币已在去年6月底前完成；至于境外债务重组，集团将证券及所有境外银行融资交换为强制性可交换债券及新优先票据，总计涉及30.34亿美元，并已在去年7月21日完成重组。该等债券及票据将在2019年底至2021年底陆续到期。

此外，经考虑截至2017年及2018年12月底止期间之营运资金预测备忘录而可供集团使用的财务资源后，认为其有充足营运资金以供其预计复牌日起计最少12个月营运之用。

佳兆业同时一并发布其2014-16年度业绩，其中核数师对其2014年综合财务报表＂不发表意见＂，因未能取得充分保证以确定导致由若干项产生的亏损的相关交易的性质及商业实质，但对其财务状况则出具无保留意见，认为真实公平反映集团该年度的财务状况。

该集团2014-2016年度净亏损分别为13亿、12.55亿及3.475亿元人民币。去年合约销售额按年升2.22倍至约298亿元。