更新版 1-台湾货币市场：钱满为患需求不高，短率本周料将续呈低位盘整

* 钱满为患，需求不高，短率本周料续低档持平 * 票券商缺口少，短票成交稀 * 债券附买回利率持平低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北3月27日 - 台湾银行间短率周一持平低位。资金调度人士表示，钱满为患，需 求不高，大型银行的拆出需求不能被如数满足，短率维持低位。 资调人士表示，市场资金很多，目前看来很多跨月的需求已被满足，因此预料本周五的 季底最后一日市况应能相对平稳在区间低位。他们并猜测本周短率仍有略微向下压力。 〞看起来每个人都满手钱，就看老大要不要帮忙了。〞一位大型银行交易员说。 他们表示，近期可能来自于少数亚系外商资金短钱充裕，隔夜资金拆出还需仰赖代收机 构代收。若是利率高于市场价位，则更难有需求。 〞唉，钱都做不出去，〞另一位大银行交易员表示。不过目前看来隔夜代收的情况尚可 满足需求，后续值得持续观察。 本地时间18:10 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.250 30.488 台湾加权股价指数<.TWII 9,876.77 9,902.98 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.170% 0.170% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.169-0.250% 0.169-0.250% --一周拆款利率区间 0.169-0.340% 0.169-0.390% --两周拆款利率区间 0.180-0.440% 0.190-0.430% **短票利率微微向下** 短票方面，交易员表示，缺口很小，今日很快就平了，银行的资金偏多，因此将市场利 率往下调1基点。跨月的合约以0.42%为上限，与大型金融机构则以承做长天期的合约做为维 系关系的桥梁，利率稍高。 〞我想(票券商)同业应也调的差不多了，最近的高位0.43%应该是要稍微下调，守不住 。〞一位大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.40-0.42%，上日在0.41 -0.43%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.423%，区间在0.35-0.43%， 成交量为89.56亿台币；前日加权平均利率在0.419%，区间在0.30-0.43%，成交量为54.97亿 台币。 上日60天短票成交加权平均利率为0.406%，区间在0.32-0.44%，成交量为66.84亿台币 ；前日加权平均利率在0.425%，区间在0.37-0.44%，成交量为21.88亿台币。 台湾央行周一发行5,127亿台币定存单，发行余额增7亿台币。 本周央行定存单到期共达1兆9,748.30亿台币，分别是：周二2,407.50亿、周三为1,008 亿、周四达9,416.8亿及周五有1,796亿。 拆款中心资料显示，周一银行超额准备为488亿台币，累计超额准备达1兆40亿台 币、加计前期1%的超额准备1兆1,369亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，临近月底投信资金不比上周宽松，但也不至于 太紧，目前投信和寿险资金少于上周，银行则维持偏多水位。 他们表示，目前跨月的债券附买回交易承做并不刻意拉高利率，只比月内高1基点，也 不用刻意去做，一半以上都能跨月，利率能维持在低水位。这令季底市况预料将纾缓一点。 〞季底利率应该可以维持区间，虽然资金不像上周宽松，不过4月以后RP利率还是有机 会可以下修，〞一位证券商交易员说。 本周债券交割情况分别为：3/27(周一)台中商银发行10亿台币次顺位债、3/28(周二)HS BC Bank plc将发行6.05亿美元30年期金融债券及Bank of America Corporation发行2.41亿 美元30年期债券；3/29(周三)：彰化银行发行102亿台币次顺位债。 证券商与金融机构公债RP利率持平于上日的0.32-0.34%，上日在0.32-0.33%；公司债利 率在0.42-0.44%，同上日。 在票券商方面，今日债券附买回利率大致持稳上日；大型票券商与金融机构承作公债附 买回利率短天期成交在0.24-0.25%；月内利率主要成交在0.28-0.29%；月内公司债利率主要 成交在0.29-0.30%；跨月利率在0.30-0.31%。(完) (审校 林高丽)