更新版 1-中国汇市：人民币收创近一个月新高，美指疲弱料助力波动区间上移

* 人民币收升逾百点创至近一个月新高 * 中间价四连升至逾一个月高点 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * 人民币或稳中偏强，波动区间上移 (新增评论和报价) 路透北京/上海3月27日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点至近一个月新高，中间价亦四连 升至逾一个月高点。交易员称，随着市场对美国总统特朗普推行刺激政策执行力的质疑加深，短期美元料延续 疲弱走势，缓解人民币贬值预期，汇价或稳中偏强，波动区间向6.83-6.88元靠近。 他们并表示，整体周一人民币升幅不及美元跌幅，因下午有油盘购汇压缩了人民币升值幅度。外部环境有 利于人民币实现双向波动，目前客盘购汇冲动仍在，但结汇需求也在逐渐释放，后续结售汇或进一步趋向均衡 。除了美国本身因素外，欧洲大选以及欧洲央行可能的紧缩政策，市场避险情绪等均可能对汇市造成影响，汇 市仍存较大不确定性。 “大家慢慢接受双向波动，预计结汇也会慢慢出来的，跟着flow（客盘）做呗。”一中资行交易员称。 交易员称，香港离岸人民币周一盘中一度升破6.85关口。 全球汇市方面，美元指数周一跌至四个月低点，美国总统特朗普未能成功推动医保改革法案后，对美国提 高公共支出前景的疑虑升高。 “在他的医改立法遭遇挫败后，围绕特朗普政府的担忧重燃。这引发了一轮避险，拖累了美元。”巴克莱 驻东京的资深策略师Shin Kadota说，“美元目前没有太多支持，市场将为其进一步下跌做好准备。”[FRX/CN ] 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格<CNY=CFX 6.8764 6.8876 0.16% S> 中间价 6.8701 6.8845 0.21% 成交额<CNYSPTVOL=CFX 216.94亿美元 252.81亿美元 T> 日内波动幅度(pips) 79 日低6.8779 日高6.87 今年以来升贬幅度 1.06% 2005年汇改以来升贬幅 20.36% 度 一年期美元/人民币掉 1235 期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8564 6.8719 一年期NDF<CNY1YNDFOR 7.0425 7.0705 => 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/李文科; 审校 林高丽/曾祥进)