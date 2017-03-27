版本:
中国
亚洲 | 2017年 3月 27日 星期一 17:16 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收创近一个月新高，美指疲弱料助力波动区间上移

    * 人民币收升逾百点创至近一个月新高
    * 中间价四连升至逾一个月高点
    * 美指疲弱缓解人民币贬值压力
    * 人民币或稳中偏强，波动区间上移

 (新增评论和报价)
    路透北京/上海3月27日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点至近一个月新高，中间价亦四连
升至逾一个月高点。交易员称，随着市场对美国总统特朗普推行刺激政策执行力的质疑加深，短期美元料延续
疲弱走势，缓解人民币贬值预期，汇价或稳中偏强，波动区间向6.83-6.88元靠近。
    
    他们并表示，整体周一人民币升幅不及美元跌幅，因下午有油盘购汇压缩了人民币升值幅度。外部环境有
利于人民币实现双向波动，目前客盘购汇冲动仍在，但结汇需求也在逐渐释放，后续结售汇或进一步趋向均衡
。除了美国本身因素外，欧洲大选以及欧洲央行可能的紧缩政策，市场避险情绪等均可能对汇市造成影响，汇
市仍存较大不确定性。
    
   “大家慢慢接受双向波动，预计结汇也会慢慢出来的，跟着flow（客盘）做呗。”一中资行交易员称。
    
    交易员称，香港离岸人民币周一盘中一度升破6.85关口。
    
    全球汇市方面，美元指数周一跌至四个月低点，美国总统特朗普未能成功推动医保改革法案后，对美国提
高公共支出前景的疑虑升高。
    
    “在他的医改立法遭遇挫败后，围绕特朗普政府的担忧重燃。这引发了一轮避险，拖累了美元。”巴克莱
驻东京的资深策略师Shin Kadota说，“美元目前没有太多支持，市场将为其进一步下跌做好准备。”[FRX/CN
]

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报
价：   
    
 在岸市场人民币兑美元      今日            上日           升贬
 即期成交价格<CNY=CFX     6.8764          6.8876         0.16%
                   S>                                  
     中间价               6.8701          6.8845         0.21%
 成交额<CNYSPTVOL=CFX  216.94亿美元    252.81亿美元         
                   T>                                  
   日内波动幅度(pips)       79          日低6.8779      日高6.87
     今年以来升贬幅度                                       1.06%
 2005年汇改以来升贬幅                                      20.36%
                   度                                  
  一年期美元/人民币掉           1235                             
                   期                                  
                                                       
                                                            
 离岸人民币市场            今日            上日                  
     CNH即期              6.8564          6.8719                 
 一年期NDF<CNY1YNDFOR     7.0425          7.0705                 
                  =>                                   
 
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 林高丽/曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐