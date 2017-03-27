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亚洲 | 2017年 3月 28日 星期二 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行1/3/5/10年债预测值3.47%、3.84%、3.92%和4.01%

    * 招标品种：国开行1/3/5/10年固息债
    * 期限及招标金额：1年：30亿；3年：50亿元；5年：60亿元；10年：60亿
    * 招标时间：1/3/5年：3月28日9:30-10:30；10年：3月28日9:30-11:10
    * 受访人数：7位(银行、券商)
    * 预测区间：3.40%-3.50%；3.80%-3.87%；3.90%-4.95%；3.97%-4.05%
    * 预测均值：3.47%；3.84%；3.92%；4.01%

    路透上海3月27日 - 中国国家开发银行         周二将招标发行一、三、五和10年四
期债。路透调查显示，季末现券二级震荡偏弱，今日午后农发新债显示需求较为一般，预计
明日国开新债也将较为平稳，中标结果接近二级，收益率预测均值分别落在3.47%、3.84%、
3.92%和4.01%。  
         
    北京一券商交易员表示，“可能需求还是10年好一些吧，短期交易盘比较青睐，整体估
计还是和二级差距不大，最近一级都挺平稳的，就上周国债发得差了点。”
    
    他并认为，财政存款投放背景下，季末资金面压力尚可，三及五年期估计贴着估值的概
率比较大，可能七年会需求稍微差一点，但是相对也还好。
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，一、三、五、10
年最新收益率为3.5784%、3.9415%、4.0132%和4.0536%。
    
    农发行今日午后招标的一、三、五年、七、10和15年期期固息债，中标收益率分别为3.
5072%、3.9170%、4.0420%、4.1832%、4.1014%和4.3528%。             据交易员透露，
六期债整体需求较为一般。   
   
    明日招标四期债分别为国开行2017年第4期               、2016年第15期CN160215=
CFXS、18期               和13期               的增发债，票面利率3.20%、2.65%、3
.43%和3.05%。
        
    具体发行条款如下：

                    2017年第4期、2016年第15、18、13期增发债
    -------------------------------------------------------
    发行上限        1年：30亿；3年：50亿元；
                    5年：60亿元；10年：60亿
    期限/计息方式   1/3/5/10年固息
    招标时间        1/3/5年：3月28日9:30-10:30
                    10年：3月28日9:30-11:10
    招标方式        单一价格（荷兰式）
    缴款日          4月5日
    起息日          1年：2017/3/13；3年：2016/10/20；
                    5年：2016/12/8；10年：2016/8/25
    分销期          3/29-4/5
    上市日          4/7
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年：无；3年：0.05%；
                    5年：0.10%；10年：0.15%
    ----------------------------------------------------(完)

 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
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