重温稿-《中国新债预测》国开行1/3/5/10年债预测值3.47%、3.84%、3.92%和4.01%

* 招标品种：国开行1/3/5/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：30亿；3年：50亿元；5年：60亿元；10年：60亿 * 招标时间：1/3/5年：3月28日9:30-10:30；10年：3月28日9:30-11:10 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.40%-3.50%；3.80%-3.87%；3.90%-4.95%；3.97%-4.05% * 预测均值：3.47%；3.84%；3.92%；4.01% 路透上海3月27日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、三、五和10年四 期债。路透调查显示，季末现券二级震荡偏弱，今日午后农发新债显示需求较为一般，预计 明日国开新债也将较为平稳，中标结果接近二级，收益率预测均值分别落在3.47%、3.84%、 3.92%和4.01%。 北京一券商交易员表示，“可能需求还是10年好一些吧，短期交易盘比较青睐，整体估 计还是和二级差距不大，最近一级都挺平稳的，就上周国债发得差了点。” 他并认为，财政存款投放背景下，季末资金面压力尚可，三及五年期估计贴着估值的概 率比较大，可能七年会需求稍微差一点，但是相对也还好。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、10 年最新收益率为3.5784%、3.9415%、4.0132%和4.0536%。 农发行今日午后招标的一、三、五年、七、10和15年期期固息债，中标收益率分别为3. 5072%、3.9170%、4.0420%、4.1832%、4.1014%和4.3528%。 据交易员透露， 六期债整体需求较为一般。 明日招标四期债分别为国开行2017年第4期 、2016年第15期CN160215= CFXS、18期 和13期 的增发债，票面利率3.20%、2.65%、3 .43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2017年第4期、2016年第15、18、13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：30亿；3年：50亿元； 5年：60亿元；10年：60亿 期限/计息方式 1/3/5/10年固息 招标时间 1/3/5年：3月28日9:30-10:30 10年：3月28日9:30-11:10 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 4月5日 起息日 1年：2017/3/13；3年：2016/10/20； 5年：2016/12/8；10年：2016/8/25 分销期 3/29-4/5 上市日 4/7 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05%； 5年：0.10%；10年：0.15% ----------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)