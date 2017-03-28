重温稿-台湾货币市场：钱满为患需求不高，短率本周料将续呈低位盘整

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至五个半月低点，因布兰特油价强劲
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
* 钱满为患，需求不高，短率本周料续低档持平 * 票券商缺口少，短票成交稀 * 债券附买回利率持平低位 记者 高洁如 路透台北3月27日 - 台湾银行间短率周一持平低位。资金调度人士表示，钱满为患，需 求不高，大型银行的拆出需求不能被如数满足，短率维持低位。 资调人士表示，市场资金很多，目前看来很多跨月的需求已被满足，因此预料本周五的 季底最后一日市况应能相对平稳在区间低位。他们并猜测本周短率仍有略微向下压力。 〞看起来每个人都满手钱，就看老大要不要帮忙了。〞一位大型银行交易员说。 他们表示，近期可能来自于少数亚系外商资金短钱充裕，隔夜资金拆出还需仰赖代收机 构代收。若是利率高于市场价位，则更难有需求。 〞唉，钱都做不出去，〞另一位大银行交易员表示。不过目前看来隔夜代收的情况尚可 满足需求，后续值得持续观察。 本地时间18:10 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.250 30.488 台湾加权股价指数<.TWII 9,876.77 9,902.98 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.170% 0.170% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.169-0.250% 0.169-0.250% --一周拆款利率区间 0.169-0.340% 0.169-0.390% --两周拆款利率区间 0.180-0.440% 0.190-0.430% **短票利率微微向下** 短票方面，交易员表示，缺口很小，今日很快就平了，银行的资金偏多，因此将市场利 率往下调1基点。跨月的合约以0.42%为上限，与大型金融机构则以承做长天期的合约做为维 系关系的桥梁，利率稍高。 〞我想(票券商)同业应也调的差不多了，最近的高位0.43%应该是要稍微下调，守不住 。〞一位大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.40-0.42%，上日在0.41 -0.43%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.423%，区间在0.35-0.43%， 成交量为89.56亿台币；前日加权平均利率在0.419%，区间在0.30-0.43%，成交量为54.97亿 台币。 上日60天短票成交加权平均利率为0.406%，区间在0.32-0.44%，成交量为66.84亿台币 ；前日加权平均利率在0.425%，区间在0.37-0.44%，成交量为21.88亿台币。 台湾央行周一发行5,127亿台币定存单，发行余额增7亿台币。 本周央行定存单到期共达1兆9,748.30亿台币，分别是：周二2,407.50亿、周三为1,008 亿、周四达9,416.8亿及周五有1,796亿。 拆款中心资料显示，周一银行超额准备为488亿台币，累计超额准备达1兆40亿台 币、加计前期1%的超额准备1兆1,369亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，临近月底投信资金不比上周宽松，但也不至于 太紧，目前投信和寿险资金少于上周，银行则维持偏多水位。 他们表示，目前跨月的债券附买回交易承做并不刻意拉高利率，只比月内高1基点，也 不用刻意去做，一半以上都能跨月，利率能维持在低水位。这令季底市况预料将纾缓一点。 〞季底利率应该可以维持区间，虽然资金不像上周宽松，不过4月以后RP利率还是有机 会可以下修，〞一位证券商交易员说。 本周债券交割情况分别为：3/27(周一)台中商银发行10亿台币次顺位债、3/28(周二)HS BC Bank plc将发行6.05亿美元30年期金融债券及Bank of America Corporation发行2.41亿 美元30年期债券；3/29(周三)：彰化银行发行102亿台币次顺位债。 证券商与金融机构公债RP利率持平于上日的0.32-0.34%，上日在0.32-0.33%；公司债利 率在0.42-0.44%，同上日。 在票券商方面，今日债券附买回利率大致持稳上日；大型票券商与金融机构承作公债附 买回利率短天期成交在0.24-0.25%；月内利率主要成交在0.28-0.29%；月内公司债利率主要 成交在0.29-0.30%；跨月利率在0.30-0.31%。(完) (审校 林高丽)
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
路透5月24日 - 大多数东南亚股市周三小幅收高，未受穆迪调降中国债信评等影响，转而关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录有关升息步伐的信息。 美联储最新会议记录将于1800GMT公布，联邦基金期货显示，交易员目前认为美联储在6月会议上升息的可能性为75%。 “本地区市场也在等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，记录将释放有关美联储未来数月动向的部分信号和确认信息，”马尼拉AB Capital Securities高级分析师Lexter Azurin说道。 今天稍早，中国指标股指沪综指 下跌逾1%，此前国际评级机构穆迪下 调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此 次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体 债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 最初也追随中国股市下跌0.3%，但稍 后扳回跌幅微涨。