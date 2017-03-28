更正-国际油市：亚洲燃料油现货贴水缩窄，尽管供应商大力清货(3月27日)

(更正：倒数第二段译文有误，改为“每艘8万桶”和“4月24-25日”，非“总计8万桶”和“4月24-24日”。)

路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。

实货船货卖家继续超过买家，表明需求稳定之际，燃料油的即期供给充足。

周一普氏窗口成交七艘380-cst燃料油船货，总计14万吨，有五艘在窗口的前端完成。

中石油是主要的买家，总共买入五艘船货，其次是摩科瑞买入了两艘。

贡渥、Koch和道达尔各卖出两艘，而壳牌卖出一艘。

台塑石化以离岸价(FOB)每吨较新加坡报价贴水约15美元的价格，向壳牌出售4万吨最高含硫量4%的380-cst燃料油，船期为4月5-7日。

印度的Reliance Industries标售4万吨船期为4月22-23日、最高含硫量1.2%的燃料油。

印尼国家石油公司(Pertamina)标售四艘、每艘8万桶燃料油，最高含硫量均为0.35%，船期分别为4月9-10日、4月14-15日、4月24-25日和4月29-30日。

印度的IOC标售3.5万吨最高含硫量4.5%的380-cst燃料油，船期为4月10-12日。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)