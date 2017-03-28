更正-国际油市：亚洲燃料油现货贴水缩窄，尽管供应商大力清货(3月27日)

港报社评：纵使起用旧脸孔，成败视乎新特首--信报5月24日
距离七月一日政府换届只余一个多月时间，下任特首林郑月娥的组班情况愈来愈受关切，到底她能否成功利用新人事和新作风为香港注入新动力？今年三月以七百七十七票顺利当选以来，林郑刻意摆脱「梁振英2.0」的负面标签，她又能否借助新班子塑造新形象？
(更正：倒数第二段译文有误，改为“每艘8万桶”和“4月24-25日”，非“总计8万桶”和“4月24-24日”。)
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
实货船货卖家继续超过买家，表明需求稳定之际，燃料油的即期供给充足。
周一普氏窗口成交七艘380-cst燃料油船货，总计14万吨，有五艘在窗口的前端完成。
中石油是主要的买家，总共买入五艘船货，其次是摩科瑞买入了两艘。
贡渥、Koch和道达尔各卖出两艘，而壳牌卖出一艘。
台塑石化以离岸价(FOB)每吨较新加坡报价贴水约15美元的价格，向壳牌出售4万吨最高含硫量4%的380-cst燃料油，船期为4月5-7日。
印度的Reliance Industries标售4万吨船期为4月22-23日、最高含硫量1.2%的燃料油。
印尼国家石油公司(Pertamina)标售四艘、每艘8万桶燃料油，最高含硫量均为0.35%，船期分别为4月9-10日、4月14-15日、4月24-25日和4月29-30日。
印度的IOC标售3.5万吨最高含硫量4.5%的380-cst燃料油，船期为4月10-12日。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
距离七月一日政府换届只余一个多月时间，下任特首林郑月娥的组班情况愈来愈受关切，到底她能否成功利用新人事和新作风为香港注入新动力？今年三月以七百七十七票顺利当选以来，林郑刻意摆脱「梁振英2.0」的负面标签，她又能否借助新班子塑造新形象？
美国小天后Ariana Grande在英国曼彻斯特体育馆举行演唱会期间，一名自杀式袭击者引爆炸弹装置，导致数十人伤亡，「伊斯兰国」（ISIS）承认责任，扬言发动更多袭击。今次是2005年伦敦连环爆炸以来，英国最严重的恐袭，美国、日本和新加坡等均表示会加强大型表演和体育盛事的保安，香港亚洲国际博览馆亦称，倘若Ariana Grande如期9月来港演唱，会采取更严密的监察措施，确保安全。近年欧美恐袭接二连三，部分港人也许抱着隔岸观火心态，然而近年激进分子趋易避难，专挑人群聚集的「软目标」（soft targets）施袭，公众不应大安旨意掉以轻心。如何冷静面对防不胜防的恐袭新常态，是国际社会一大考验。
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