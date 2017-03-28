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亚洲 | 2017年 3月 28日 星期二 17:08 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌成交大增，美指弱购汇多压低CFETS指数

    * 人民币随中间价小幅收跌
    * 月末客盘购汇需求仍相对较多
    * 美指疲弱缓解人民币贬值压力
    * CFETS指数创出记录新低

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个
月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需
求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效
波动不大，有机构参与倒量放大成交。
    
    他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继
续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。
    
   “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称，
“进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。”

    路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微
跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该
指数以来的新低。

    全球汇市方面，美元周二持稳，此前录得美国总统特朗普去年胜选以来的最差周度表现
，有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年更多次升息的承诺，帮助美元在动荡的全球市
场中从数月低位中回升。

    瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，美元仍偏向下档，因市场对特朗普政府将有能
力推动税改及基建支出的预期消退，“但共和党无法在未出台一个财政刺激措施的情况下，
面临明年11月的中期选举，因此美元也不太可能持续单边下跌。”
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：   
    
 在岸市场人民币兑美     今日          上日          升贬
 元                                             
 即期成交价格<CNY=C    6.8858        6.8764        -0.14%
               FXS>                             
   中间价              6.8782        6.8701        -0.12%
 成交额<CNYSPTVOL=C  292.64亿美   216.94亿美元        
               FXT>      元                     
 日内波动幅度(pips)      87        日低6.8872    日高6.8785
   今年以来升贬幅度                                     0.93%
 2005年汇改以来升贬                                    20.20%
               幅度                             
  一年期美元/人民币         1245                             
               掉期                             
                                                
                                                      
 离岸人民币市场         今日          上日                   
   CNH即期              6.87         6.8564                  
 一年期NDF<CNY1YNDF    7.0695        7.0525                  
              OR=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8846；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.4735、6.218和8.6466。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)
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