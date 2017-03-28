更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌成交大增，美指弱购汇多压低CFETS指数

* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以来的新低。 全球汇市方面，美元周二持稳，此前录得美国总统特朗普去年胜选以来的最差周度表现 ，有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年更多次升息的承诺，帮助美元在动荡的全球市 场中从数月低位中回升。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，美元仍偏向下档，因市场对特朗普政府将有能 力推动税改及基建支出的预期消退，“但共和党无法在未出台一个财政刺激措施的情况下， 面临明年11月的中期选举，因此美元也不太可能持续单边下跌。” 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.8858 6.8764 -0.14% FXS> 中间价 6.8782 6.8701 -0.12% 成交额<CNYSPTVOL=C 292.64亿美 216.94亿美元 FXT> 元 日内波动幅度(pips) 87 日低6.8872 日高6.8785 今年以来升贬幅度 0.93% 2005年汇改以来升贬 20.20% 幅度 一年期美元/人民币 1245 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.87 6.8564 一年期NDF<CNY1YNDF 7.0695 7.0525 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8846； 人民币兑欧元、日圆和英镑15 点的参考汇率为7.4735、6.218和8.6466。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)