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亚洲 | 2017年 3月 29日 星期三 08:24 BJT

更正-金砖国家：3月28日股汇市收盘纵览

(更正：印度汇市周二应为休市)

路透3月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月28日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.48%，报970.32点。

中国股市：沪综指连二日收跌，热点板块轮动过快令投资者无所适从

中国汇市：中国汇市：人民币小幅收跌成交大增，美指弱购汇多压低CFETS指数

香港股市：恒指追随亚股上涨，未受大陆股市跌势影响

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巴西股市：收盘上涨，受淡水河谷股价上升支撑，这家全球最大的铁矿石生产商任命一位行业资深人士为下任执行长。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.52%，报64,640.451点。

巴西汇市：雷亚尔几无变动，与其他拉丁美洲货币的走势一致。雷亚尔兑美元收报3.1370/90，上日收报3.1283/94。

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南非股市：收盘上涨，兰特走软及大宗商品价格走坚令黄金和铂金类股受益。指标Top-40指数收盘上涨1.24%，报45,215.36点；大盘综合指数收盘上涨1.13%，报52,309.23点。

南非汇市：兰特续挫，此前总统祖马将财长戈尔丹从国际路演中召回

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印度股市：收高，因市场认为上日跌幅过度，此外随着亚洲股市反弹，印度股市人气也回升。BSE指数收盘上涨0.59%，报29,409.52点；NSE指数收盘上涨0.61%，报9,100.8点。

印度汇市：周二逢假期休市，卢比兑美元周一收报65.0350。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.98%，报1,125.58点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.89%，报580.3点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.18%，报57.0075；卢布兑欧元升值0.45%，报61.6225。(完) (编译 汪红英；审校 杜明霞)
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