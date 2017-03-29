更正-金砖国家：3月28日股汇市收盘纵览

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
(更正：印度汇市周二应为休市)
路透3月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月28日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.48%，报970.32点。
中国股市：沪综指连二日收跌，热点板块轮动过快令投资者无所适从
中国汇市：中国汇市：人民币小幅收跌成交大增，美指弱购汇多压低CFETS指数
香港股市：恒指追随亚股上涨，未受大陆股市跌势影响
============================================================================
巴西股市：收盘上涨，受淡水河谷股价上升支撑，这家全球最大的铁矿石生产商任命一位行业资深人士为下任执行长。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.52%，报64,640.451点。
巴西汇市：雷亚尔几无变动，与其他拉丁美洲货币的走势一致。雷亚尔兑美元收报3.1370/90，上日收报3.1283/94。
============================================================================
南非股市：收盘上涨，兰特走软及大宗商品价格走坚令黄金和铂金类股受益。指标Top-40指数收盘上涨1.24%，报45,215.36点；大盘综合指数收盘上涨1.13%，报52,309.23点。
南非汇市：兰特续挫，此前总统祖马将财长戈尔丹从国际路演中召回
=========================================================================
印度股市：收高，因市场认为上日跌幅过度，此外随着亚洲股市反弹，印度股市人气也回升。BSE指数收盘上涨0.59%，报29,409.52点；NSE指数收盘上涨0.61%，报9,100.8点。
印度汇市：周二逢假期休市，卢比兑美元周一收报65.0350。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.98%，报1,125.58点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.89%，报580.3点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.18%，报57.0075；卢布兑欧元升值0.45%，报61.6225。(完) (编译 汪红英；审校 杜明霞)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。