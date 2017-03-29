更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，机构自营结汇冲抵部分客盘购汇影响

韩国个股：SK海力士称将分拆晶圆代工业务
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
* 人民币小幅收跌，中间价亦小跌 * 美指反弹提振客盘购汇需求 * 大行适度提供美元流动性 * 自营结汇冲抵部分客盘购汇影响 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月29日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价跌至逾 一周新低。交易员称，昨日美元指数升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性。 而由于清明假期将至今天隔夜资金成本上浮，许多机构自营盘结汇以减少资金持有成本，市 场总体均衡。 他们并指出，年度角度看美联储仍有加息空间，但起码5-6月加息概率相对较低，市场 亦关注美国总统特朗普的执政执行力，因此预计美指缺乏反弹的理由；相对主流非美货币而 言，法国大选不确定性以及英国脱欧谈判启动等，均反映这些货币亦缺乏持续强势理由。 “今天有五天的carry隔夜，成本比较高，自营多头会愿意卖出美元。本来不算什么大 事，但有些银行开始行动卖出，大家就跟着卖出。”一中资行交易员称。 他并解释，今天借入的隔夜人民币资金将于本周五起息，资金跨清明假期，计五日利息 ；对美元多头而言，若不结汇，将有较高的资金成本。 另有中资行交易员表示，企业和个人都有自己的心理价位，还是延续逢低购汇的思路。 全球汇市方面，美元兑一篮子货币周三自四个半月低位回升，因良好数据支持美国年内 将继续升息的预期，而英镑则受到英国启动退欧进程的冲击。 美联储副主席费舍尔在电视采访中称，今年再加息两次看来是合适的，这亦提振美元。 大多数决策者预计今年还会至少升息两次。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.8897 6.8858 -0.06% FXS> 中间价 6.8915 6.8782 -0.19% 成交额<CNYSPTVOL=C 277.61亿美 292.64亿美元 FXT> 元 日内波动幅度(pips) 44 日低6.8938 日高6.88 94 今年以来升贬幅度 0.87% 2005年汇改以来升贬 20.13% 幅度 一年期美元/人民币 1237.5 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8719 6.8727 一年期NDF<CNY1YNDF 7.079 7.064 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8899； 人民币兑欧元、日圆和英镑15 点的参考汇率为7.44、6.2和8.5456。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
* 国际美元偏强，台币随亚洲新兴货币走弱 * 出口商抛汇卖压明显增加，外资偏向汇出 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北5月24日 - 台币兑美元周三微幅收贬。交易员表示，国际美元偏强，多数亚洲新兴货币走弱，不过今日出口商抛汇卖压明显增加，令台币多在平盘附近震荡，终场第二日收低。 他们指出，台币随亚币走弱，因较周一高位已贬值逾2角，忍了两天的出口商今日终于宣泄卖压，令台币无法贬逾30.200价位；至于外资两边皆有操作，但较偏向买美元。 〞今天就是出口商丢，想看到30.200不容易啊。〞一银行交易员说。 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级的消息，也打击亚币人气。不过大型银行交易员表示，中国一向走自己的路，不太会受到国外评级机构的影响。今日人民币虽然走贬但幅度有限，效应对台币影响甚微。 至于经过近日大幅波动的海外NDF，美元/台币换汇点折价幅度几乎回到上周五央行发表管理汇率机制不变说法前的水准。 一大型银行交易员称，有听说海外一些避
路透5月24日 - 金价周三持稳，中止上日下跌走势，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日稍晚公布上次会议纪录。