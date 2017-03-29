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亚洲 | 2017年 3月 29日 星期三 17:18 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，机构自营结汇冲抵部分客盘购汇影响

    * 人民币小幅收跌，中间价亦小跌
    * 美指反弹提振客盘购汇需求
    * 大行适度提供美元流动性
    * 自营结汇冲抵部分客盘购汇影响

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京3月29日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价跌至逾
一周新低。交易员称，昨日美元指数升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性。
而由于清明假期将至今天隔夜资金成本上浮，许多机构自营盘结汇以减少资金持有成本，市
场总体均衡。
    
    他们并指出，年度角度看美联储仍有加息空间，但起码5-6月加息概率相对较低，市场
亦关注美国总统特朗普的执政执行力，因此预计美指缺乏反弹的理由；相对主流非美货币而
言，法国大选不确定性以及英国脱欧谈判启动等，均反映这些货币亦缺乏持续强势理由。
    
    “今天有五天的carry隔夜，成本比较高，自营多头会愿意卖出美元。本来不算什么大
事，但有些银行开始行动卖出，大家就跟着卖出。”一中资行交易员称。
    
    他并解释，今天借入的隔夜人民币资金将于本周五起息，资金跨清明假期，计五日利息
；对美元多头而言，若不结汇，将有较高的资金成本。
   
    另有中资行交易员表示，企业和个人都有自己的心理价位，还是延续逢低购汇的思路。
    
    全球汇市方面，美元兑一篮子货币周三自四个半月低位回升，因良好数据支持美国年内
将继续升息的预期，而英镑则受到英国启动退欧进程的冲击。

    美联储副主席费舍尔在电视采访中称，今年再加息两次看来是合适的，这亦提振美元。
大多数决策者预计今年还会至少升息两次。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：      
    
 在岸市场人民币兑美     今日          上日        升贬
 元                                             
 即期成交价格<CNY=C    6.8897        6.8858      -0.06%
               FXS>                             
   中间价              6.8915        6.8782      -0.19%
 成交额<CNYSPTVOL=C  277.61亿美   292.64亿美元      
               FXT>      元                     
 日内波动幅度(pips)      44        日低6.8938   日高6.88
                                                   94
   今年以来升贬幅度                                0.87%
 2005年汇改以来升贬                               20.13%
               幅度                             
  一年期美元/人民币       1237.5                        
               掉期                             
                                                
                                                    
 离岸人民币市场         今日          上日              
   CNH即期             6.8719        6.8727             
 一年期NDF<CNY1YNDF     7.079        7.064              
              OR=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8899；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.44、6.2和8.5456。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)
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