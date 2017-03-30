版本:
中国
亚洲 | 2017年 3月 30日 星期四 16:34 BJT

重发-中国新债：吉林定向发行131.4亿元专项地方债，利率较下限上浮15%

    路透上海3月30日 - 中国吉林省财政厅周四公告，当日采用定向承销发行方式发行了总额131.4425亿元人
民币的专项地方债，期限五年，中标利率3.56%，较区间下限(同期限国债收益率五日均值)上浮幅度为15%。
    
   这也是吉林省财政厅一周内第二次定向发行地方债，其周二当日采用定向承销发行方式发行了总额145.259
5亿元人民币的一般地方债，期限三年和七年，中标利率分别为3.49%、3.71%，较区间下限(同期限国债收益率
五日均值)上浮幅度全部为15%。
                                
    以下为本次定向地方债具体发行情况： 
 债券类   规模（亿元  期限（   利率（%  基准利率   上浮基点（  上浮幅度
   别         ）       年）      ）       （%）       bp）       （%）
 专项债    131.4425      5      3.56%     3.10         46         15
   券                                                          
  总计     131.4425                                                     
    中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量
原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债
券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方
式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐