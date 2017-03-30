更新版 1-中国汇市：人民币窄幅整理微收贬，收盘前大行抛美元支撑汇价

* 人民币窄幅整理微收贬，中间价则小幅反弹 * 美指继续反弹，隔夜美元空头止损 * 结售汇相对均衡，早盘时段部分机构倒量 * 收盘前大行提供美元流动性支撑汇价 (新增评论和收盘报价) 路透北京3月30日 - 人民币兑美元即期周四微收贬，波动区间狭窄，中间价 则小幅反弹。交易员称，隔夜美指继续走升，盘初有部分隔夜美元空头止损，但在6.8950附 近受阻，汇价难以继续下行；尽管日内美指走升，但收盘前大行大量提供美元流动性支撑汇 价，人民币仅微收贬7个点。 他们并指出，近期市场方向仍不明朗，外围的风险事件主要围绕英国脱离欧盟的影响、 美国总统特朗普任内政策及法国大选的不确定性。不过英国脱欧已经被反复炒作，可能影响 会逐渐减弱。而4月中国国家主席习近平将访美，且美国将对中国是否是汇率操纵国做出认 定，料在此之前汇价将保持稳定。 “今天打的很厉害，收盘前大行大量提供流动性。”一中资行交易员称，“4月会有对 中国汇率操纵国的判定，加上习近平4月访美，关键时点汇率都会比较稳定，预计近期的波 动会比较小。” 中国外交部周四称，中国国家主席习近平将与美国总统特朗普（川普）于4月6日-7日在 位于美国佛罗里达州的马阿拉歌庄园(Mar-a-Lago)会晤。 亦有中资行交易员表示，上午市场价差很小，有多家机构参与倒量。 中国央行周四称，在“不等边不可能三角”下，中国需完善跨境资本流动的宏观审慎管 理、提高人民币汇率灵活性和加强货币政策的国际协调，才能取得了宏观总体的平衡。 全球汇市方面，周四欧元人气的波动连续第二天主导全球主要汇市，德国地区性通胀率 初值疲弱，打击欧元兑美元跌至九日低点。 花旗G10货币策略师Josh O'Byrne表示，“环绕美元的人气消退许多。整体而言我认为 大部分投资者仍因为全球需求走强而买进，但要追逐这个题材的时机可能有点晚了。” 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.8905 6.8897 -0.01% FXS> 中间价 6.8889 6.8915 0.04% 成交额<CNYSPTVOL=C 232.96亿 277.61亿美元 FXT> 美元 日内波动幅度(pips) 71 日低6.8956 日高6.88 85 今年以来升贬幅度 0.86% 2005年汇改以来升贬 20.11% 幅度 一年期美元/人民币 1200 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8795 6.8674 一年期NDF<CNY1YNDF 7.083 7.0645 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8928； 人民币兑欧元、日圆和英镑15 点的参考汇率为7.4176、6.2036和8.5659。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红/林高丽)