版本:
中国
亚洲 | 2017年 3月 30日 星期四 17:06 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币窄幅整理微收贬，收盘前大行抛美元支撑汇价

    * 人民币窄幅整理微收贬，中间价则小幅反弹
    * 美指继续反弹，隔夜美元空头止损
    * 结售汇相对均衡，早盘时段部分机构倒量
    * 收盘前大行提供美元流动性支撑汇价

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京3月30日 - 人民币兑美元即期周四微收贬，波动区间狭窄，中间价
则小幅反弹。交易员称，隔夜美指继续走升，盘初有部分隔夜美元空头止损，但在6.8950附
近受阻，汇价难以继续下行；尽管日内美指走升，但收盘前大行大量提供美元流动性支撑汇
价，人民币仅微收贬7个点。
    
    他们并指出，近期市场方向仍不明朗，外围的风险事件主要围绕英国脱离欧盟的影响、
美国总统特朗普任内政策及法国大选的不确定性。不过英国脱欧已经被反复炒作，可能影响
会逐渐减弱。而4月中国国家主席习近平将访美，且美国将对中国是否是汇率操纵国做出认
定，料在此之前汇价将保持稳定。
    
    “今天打的很厉害，收盘前大行大量提供流动性。”一中资行交易员称，“4月会有对
中国汇率操纵国的判定，加上习近平4月访美，关键时点汇率都会比较稳定，预计近期的波
动会比较小。”
    
    中国外交部周四称，中国国家主席习近平将与美国总统特朗普（川普）于4月6日-7日在
位于美国佛罗里达州的马阿拉歌庄园(Mar-a-Lago)会晤。
  
    亦有中资行交易员表示，上午市场价差很小，有多家机构参与倒量。
    
    中国央行周四称，在“不等边不可能三角”下，中国需完善跨境资本流动的宏观审慎管
理、提高人民币汇率灵活性和加强货币政策的国际协调，才能取得了宏观总体的平衡。

    全球汇市方面，周四欧元人气的波动连续第二天主导全球主要汇市，德国地区性通胀率
初值疲弱，打击欧元兑美元跌至九日低点。

    花旗G10货币策略师Josh O'Byrne表示，“环绕美元的人气消退许多。整体而言我认为
大部分投资者仍因为全球需求走强而买进，但要追逐这个题材的时机可能有点晚了。”
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：   
    
 在岸市场人民币兑美    今日         上日        升贬
 元                                           
 即期成交价格<CNY=C   6.8905       6.8897      -0.01%
               FXS>                           
   中间价             6.8889       6.8915      0.04%
 成交额<CNYSPTVOL=C  232.96亿   277.61亿美元      
               FXT>    美元                   
 日内波动幅度(pips)     71       日低6.8956   日高6.88
                                                 85
   今年以来升贬幅度                              0.86%
 2005年汇改以来升贬                             20.11%
               幅度                           
  一年期美元/人民币       1200                        
               掉期                           
                                              
                                                  
 离岸人民币市场        今日         上日              
   CNH即期            6.8795       6.8674             
 一年期NDF<CNY1YNDF    7.083       7.0645             
              OR=>                            
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8928；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.4176、6.2036和8.5659。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红/林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐