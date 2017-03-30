更新版 1-《图表新闻》今年第一季上演特朗普通胀大戏，但后续剧情可能有变

标题新闻：软银集团已在英伟达(Nvidia)累积40亿美元持股，成为第四大股东--彭博引述消息人士
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* 2017年全球资产表现：reut.rs/2okwHtw
* 2017年全球货币汇率变化：reut.rs/2nixCsI
* 2017年新兴市场股市表现：reut.rs/2oktEBv
* 2017年新兴市场货币汇率变化：reut.rs/2okoIwh (更新图表)
路透伦敦3月29日 - 表面上看，今年第一季度上演了“风险偏好”的剧情。
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
但这掩盖了人气转差的味道以及最近几周市场大幅逆转的势头。根据路透的查验清单，这个季度表现最好的两个资产类别竟然分列在风险图谱的两端--新兴市场股市和黄金。欣欣向荣之下的暗流涌动，由此可见一斑。
今年第一季度的前半部分延续了去年第四季度的情势。投资者抛弃避险的债券而涌入高风险、高收益资产，因大家认为特朗普当选美国总统将促进美国经济增长并推动市场上行。
但这样的乐观情绪已经消散。美元1月从14年高点下滑，周一创下四个月低点，避险黄金则是创下一年来最佳季度表现，原油价格则是下跌12%，为2015年底以来表现最差的一季。
这波反转走势更是尽显在美国金融股身上。美国金融股第四季飙涨30%，其中很大部分涨幅是在11月8日美国总统大选过后录得，因寄望特朗普总统将减税并放松银行业监管。
收益率(殖利率)曲线趋陡，也就是中长天期与短天期收益率利差扩大的情形，也协助提振金融股股价。但随着各界对于美国联邦储备理事会(FED/美联储)能否持续升息的质疑升温，收益率曲线也已趋于平缓。美国金融股本季料收平盘。
图表：
2017年全球资产表现：reut.rs/2okwHtw
2017年全球主要货币涨跌：reut.rs/2nixCsI
2017年新兴股市表现：reut.rs/2oktEBv
2017年新兴货币表现：reut.rs/2okoIwh
更重要的是，资产间的联动关系已经开始瓦解，最明显的是美元与大宗商品间的反向变动关系。正常来说，美元上涨意味着大宗商品价格下滑，反之亦然。但近几周美元与大宗商品都下跌。
分析师现在想知道，“特朗普通胀”交易是否已经提早结束。根据美银美林对基金公司的调查，美国股市估值过高程度为17年来最甚。
还是说，现在只是为下一波上涨行情积蓄能量？
“市场认为美国税改与财政刺激将会推迟，这已经导致‘特朗普’交易表现落后，并使债券收益率和股价出现短期顶部，”花旗策略师和分析师周一在客户报告中指出。
“我们可能会看到这种现象持续...(但)我们对于这是否意味着周期性走势结束仍有怀疑，因为货币政策仍有利经济增长。因此我们将倾向于逢低买入风险资产，同时继续逢高抛售固定收益资产，”他们补充称。
花旗继续加码股市和现金、减码公债、并对信贷和大宗商品持中性立场。这种投资方式似乎已成为市场的普遍共识。(完) (编译 王颖/张明钧/徐文焰；审校 龚芳/艾茂林/陈宗琦)
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