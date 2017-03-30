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货币新闻 | 2017年 3月 30日 星期四 21:33 BJT

美国热股：康菲石油将油砂及加拿大西部天然气资源出售给Cenovus

路透3月30日 - 康菲石油国际(ConocoPhillips)周三同意，把油砂和加拿大西部天然气资源作价177亿加元(133亿美元)出售给Cenovus Energy，成为跨国石油巨头从该地区撤出的最新案例，因这里成本高企而市场油价又偏低，大企业很难得到可以接受的回报。

康菲石油国际周四盘初大涨6.3%，报48.84美元。(完) (编译 王洋; 审校)
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