重温稿-路透调查：中国3月官方制造业PMI料持平在51.6，维持平稳扩张

* 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项: 中国3月官方制造业PMI * 公布时间: 3月31日（周五）上午9时 * 路透预估中值：51.6；预估区间:50.8-52.5 路透北京3月29日 - 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)预 计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表 现也都不错，制造业预计维持平稳扩张势头。 交通银行金融研究中心高级研究员刘学智表示，由于春节已经过去，3月企业开工多、生产会加快，从补 库存对产品的需求状况、发电量、耗煤量等高频数据看制造业运行向好，经济有企稳回暖迹象。 不过，他也指出，“经济运行态势还是延续过去通过投资拉动增长的老模式，持续性不会特别好，未来增 长会受到影响，去产能工作进一步推进也会影响到制造业，”他表示。他预测3月PMI会略微上升。 招商证券分析师张一平也指出，去产能约束制造业生产，制造业往上动力不足；但水泥价格等高频数据还 不错，也很难往下。他对3月PMI预估为51.6。 下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览: 2月 2017年1 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 月 51.6 51.3 51.4 51.7 51.2 50.4 50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49 49.4 西南证券宏观团队负责人杨业伟看法略偏悲观。他认为，工业品价格环比增速不断下降影响景气程度，加 上工业品价格去年3月份基数比较高，所以他对工业品价格的预判没有原来那么乐观；此外，货币政策和财政 政策收紧之后，前景相应转为谨慎。 他预测3月PMI将小幅回落至51.3，今年经济走势呈前高后低形态。 中国2017年前两月规模以上工业企业利润明显改善，同比增速从去年全年的不到10%大幅攀升至31.5%，主 因在煤炭、钢材、石油等大宗商品价格升势带动下，相关行业利润大幅增加。总体来看，目前工业企业利润仍 属于恢复性增长。 中国国家统计局此前公布的1-2月工业增加值和投资双双超预期回升，而此前发布的外贸数据亦回暖，均 预示着中国经济开局平稳。不过，居民收入增幅的放缓以及此前楼市火爆对消费的抑制作用，使得1-2月消费 增速明显回落。 制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以 上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完） (发稿 陈君；审校 乔艳红)