更新版 1-台湾货币市场：需求略增拆款利率稳中微降，大行下周调降短票利率

* 季底需求略增，惟短率稳中微降 * 大银行下周调降短票利率至0.41% * RP市场资金多缺不一，利率持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月31日 - 台湾银行间短率周五稳中微降。资金调度人士表示，因今天是月底、季底又是旬底， 市场资金不像前几天宽松，利率大致持稳；惟有大型行库微幅调降拆款利率，对票券商自0.41%降至0.40%，其 余则持稳于0.41%。 他们指出，近来钱满为患的外商银行因无法做跨月，且有部分银行因月底有拨款等需求，今天拆款除到期 续做外，新增拆款需求亦相当可观。 〞生意还不错啊，因为有一些银行走钱，新增需求增加满多的，利率没有变。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，已顺应市场资金情势下调拆款利率，对票券商一周拆款利率自0.43%降为0.4 1%，对银行亦降为0.36-0.37%，惟需求依旧低迷。 一大型商银资调人员表示，今天资金虽不及前几天充沛，惟近市场利率略走低，加上客户不断要求，因而 在利率上稍做让步，对票券商一周拆款利率自0.41%微幅下调至0.40%，但金额不大。 在票券商方面，两位资调人员均指出，因资金缺口不大，且此前已安排好月底资金，今天拆款需求大，一 周拆款利率大致持稳于0.41%。 本地时间17:34 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.336 30.315 台湾加权股价指数<.TWII 9,811.52 9,848.15 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.176% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.250% 0.175-0.250% --一周拆款利率区间 0.178-0.410% 0.180-0.420% --两周拆款利率区间 0.183-0.420% 0.180-0.420% **大行下周调降短票利率** 短票方面，交易员表示，因今天是月底和季底，银行剩余资金有限，资金亦不及前几日充裕；但整体资金 仍属宽松，很容易就可以调到钱，利率变化不大；但一大型银行下周将调降短票利率至0.41%。 〞大家都预估下礼拜利率会下来，这两天有人开始抢票。〞一大型票券商交易员说。 一大型银行交易员即称，因应市场资金情势并配合市场利率水准，下周短票利率将自目前的0.43%，往下 调至0.41%。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.40-0.41%，上日在0.40-0.41%，仅少数在 0.42%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.409%，区间在0.30-0.44%，成交量为86.31亿 台币；前日加权平均利率在0.40%，区间在0.35-0.52%，成交量为21.65亿台币。 台湾央行周五发行1,797亿台币定存单，发行余额增1亿台币。 下周央行定存单到期共有9,627亿台币，分别为：周三达5306.5亿、周四有2,878亿及周五的1,442.50亿。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备为615亿台币，累计至周五超额准备达1兆4,172亿台币、加 计前期1%的超额准备1兆5,501亿台币。 **RP市场资金多缺不一** 在债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今天市场资金多缺不一，但整体而言仍属充沛，利率大致持稳 于上日水准，但部分票券商把利率较高者下调至市场水准。 〞今天投信都有多钱，寿险也有多钱，很好过，我们顺便把(较高的)利率降下来。〞一大型票券商交易员 说。 另一大型票券商交易员则称，市场资金多缺不一，例如一些原本很有钱的银行，今天因突然有资金需求； 惟整体资金仍属偏多，利率则先前已反应市况而下调，目前续处较低水准。 而在证券商方面，交易员均称，今天市场资金尚称充裕，利率无大变化。 下周交割的债券有：4月5日ADCB Finance (Cayman) Ltd.发行30年期美元计价债，发行额为2.3亿元；另 台湾银行将于4月7日将发行两档美元计价债券，分别是30年期美元计价债券，金额5亿美元，及30年期3.8亿美 元。 证券商与金融机构公债RP利率同于上日的0.32-0.33%；公司债RP利率在0.42-0.43%，上日亦同。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率短天期利率在维持0.24-0.25%原水准；较 长天期利率同于上日的0.27-0.28%；公司债RP利率亦与上日水准相同，在0.29-0.30%。(完) (审校 曾祥进)