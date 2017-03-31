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亚洲 | 2017年 3月 31日 星期五 17:13 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币缩量微收跌，清明小长假临近交投清淡

    * 人民币随中间价微收跌
    * 美指反弹提振客盘购汇需求
    * 清明小长假临近交投兴趣不高
    * 中美元首会晤前汇市料基本稳定

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海3月31日 - 人民币兑美元即期周五随中间价微收跌，主因美指连续反弹。交易员称，
美指重返100关口提振了部分客盘需求，汇价短暂跌破6.90元，但清明小长假临近，自营机构交投兴趣寥寥，
成交明显缩量。
    
    他们并指出，下周中美元首将举行会晤，在此之前人民币料缺乏调整空间，避免给会晤带来更多负面解读
；预计短期美指和人民币都不会有方向，只是美指的弹性大一些，人民币的弹性小一些而已。
        
   “马上过节了，在中国假期而国外没放假的时候，是风险比较大的，虽然现在看市场不太可能大波动。”
一外资行交易员称。
    
    亦有中资行交易员称，今日大行在境内掉期长端的卖压突然增加，导致掉期长端下行。即期市场亦有疑似
干预，境内外价差一度收窄至50点左右。
    
    中国外交部周四称，中国国家主席习近平将与美国总统特朗普于4月6日-7日在位于美国佛罗里达州的马阿
拉歌庄园(Mar-a-Lago)会晤。另外下周一因清明节中国主要金融市场休市。  
    
    全球汇市方面，美元周五小升，有望以近1%的涨幅创下七周来最好单周表现，受惠于欧元下滑和本土经济
数据坚挺，与欧元区通胀数据降温形成对比。
    
    “通胀数据令人失望，再加上欧洲央行官员讲话不断打击市场预期，已经使投资人转变了短期内做多欧元
的看法。”花旗驻伦敦外汇策略主管Richard Cochinos表示。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报
价：   
    
 在岸市场人民币兑美     今日          上日        升贬
 元                                             
 即期成交价格<CNY=C    6.8915        6.8905      -0.01%
               FXS>                             
   中间价              6.8993        6.8889      -0.15%
 成交额<CNYSPTVOL=C  170.88亿美   232.96亿美元      
               FXT>      元                     
 日内波动幅度(pips)      142       日低6.9025   日高6.88
                                                   83
   今年以来升贬幅度                                0.84%
 2005年汇改以来升贬                               20.10%
               幅度                             
  一年期美元/人民币         1170                        
               掉期                             
                                                
                                                    
 离岸人民币市场         今日          上日              
   CNH即期             6.8803        6.885              
 一年期NDF<CNY1YNDF    7.0745        7.0775             
              OR=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.891；人民币兑欧元EURCN
YFIX15=CFXS、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3621、6.1613和8.58
53。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)
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