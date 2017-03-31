更新版 1-中国汇市：人民币缩量微收跌，清明小长假临近交投清淡

* 人民币随中间价微收跌 * 美指反弹提振客盘购汇需求 * 清明小长假临近交投兴趣不高 * 中美元首会晤前汇市料基本稳定 (新增评论和收盘报价) 路透上海3月31日 - 人民币兑美元即期周五随中间价微收跌，主因美指连续反弹。交易员称， 美指重返100关口提振了部分客盘需求，汇价短暂跌破6.90元，但清明小长假临近，自营机构交投兴趣寥寥， 成交明显缩量。 他们并指出，下周中美元首将举行会晤，在此之前人民币料缺乏调整空间，避免给会晤带来更多负面解读 ；预计短期美指和人民币都不会有方向，只是美指的弹性大一些，人民币的弹性小一些而已。 “马上过节了，在中国假期而国外没放假的时候，是风险比较大的，虽然现在看市场不太可能大波动。” 一外资行交易员称。 亦有中资行交易员称，今日大行在境内掉期长端的卖压突然增加，导致掉期长端下行。即期市场亦有疑似 干预，境内外价差一度收窄至50点左右。 中国外交部周四称，中国国家主席习近平将与美国总统特朗普于4月6日-7日在位于美国佛罗里达州的马阿 拉歌庄园(Mar-a-Lago)会晤。另外下周一因清明节中国主要金融市场休市。 全球汇市方面，美元周五小升，有望以近1%的涨幅创下七周来最好单周表现，受惠于欧元下滑和本土经济 数据坚挺，与欧元区通胀数据降温形成对比。 “通胀数据令人失望，再加上欧洲央行官员讲话不断打击市场预期，已经使投资人转变了短期内做多欧元 的看法。”花旗驻伦敦外汇策略主管Richard Cochinos表示。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.8915 6.8905 -0.01% FXS> 中间价 6.8993 6.8889 -0.15% 成交额<CNYSPTVOL=C 170.88亿美 232.96亿美元 FXT> 元 日内波动幅度(pips) 142 日低6.9025 日高6.88 83 今年以来升贬幅度 0.84% 2005年汇改以来升贬 20.10% 幅度 一年期美元/人民币 1170 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8803 6.885 一年期NDF<CNY1YNDF 7.0745 7.0775 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.891；人民币兑欧元EURCN YFIX15=CFXS、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3621、6.1613和8.58 53。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)