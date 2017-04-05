重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(3月27日-31日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《焦点》中国3月官方制造业和非制造业PMI创多年新高，二季度经济料延续向好

中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良好，有望延续至二季度。

--中国数据：前两月工业企业利润大增逾三成，因煤炭钢材等价格上涨

中国2017年前两月规模以上工业企业利润明显改善，同比增速从去年全年的不到10%大幅攀升至31.5%，主因在煤炭、钢材、石油等大宗商品价格升势带动下，相关行业利润大幅增加。总体来看，目前工业企业利润仍属于恢复性增长。

--博鳌论坛：需高度警惕全球范围内出现再通胀--中国央行行长

中国人民银行行长周小川周日称，应该对再通胀保持充分警惕。但他补充说，从全球总体情况来看，判断是否再通胀仍然为时尚早。他在出席博鳌亚洲论坛时表示，各国流动性已经很充足。

--中国国企：国有资本经营预算支出主要用于国企资本金注入--财政部

中国财政部发布中央国有资本经营预算支出管理暂行办法，明确中央国有资本经营预算支出主要用于国企资本金注入，解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出。国有企业资本金注入采取向投资运营公司注资、向产业投资基金注资以及向中央企业注资三种方式。

--中国经济：辽宁、浙江等第三批自贸区将挂牌，承载一带一路等战略

上海证券报援引多地商务部门消息报导，第三批的辽宁、浙江、河南、湖北、四川、陕西、重庆七地自贸区各项筹备工作完毕，即将统一挂牌。

--中国经济：明确耕地占补平衡严格机制，加强耕地保护考核监督--国土部

新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。

--中国能源：周三起国内汽油价格下调230元/吨，柴油下调220元/吨--发改委

中国国家发改委宣布，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自周三（3月28日24时）起，国内汽、柴油价格每吨分别降低230元和220元人民币。

--中国房地产：要重点整治开发企业和中介机构，严查违规资金入市--住建部

中国住房和城乡建设部称，要求各地重点整治房地产开发企业和中介机构垄断房源、操纵市场价格等违法违规行为，并配合金融主管部门继续严查“首付贷”和其他资金违规进入房地产市场的行为，并通报了30家违规房企。

--中国房地产：北京全面叫停“商改住”，在建在售商办项目不得出售给个人

继认房又认贷等多手段后，北京市住建委等部委再发通知加强商业、办公类项目管理。要求商办类项目不得擅自改变为居住等用途，开发企业在建(在售)项目，销售对象应当是合法登记的企事业单位、社会组织。

--中国房地产：杭州、福州厦门等市升级调控措施，强化差别化住房信贷政策

中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大，杭州、福州和厦门等市继续出台升级版房地产调控措施，提高购房门槛，强化差别化住房信贷政策，这几个城市的房产调控新规均在周三(29日)起实施。

--中国环保：京津冀及周边空气质量将按月排名，今年实现煤炭消费总量负增长

中国环保部、发展改革委多部委与京津冀等六省市最新发布方案，提出今年将对该地区“2+26”城市空气质量改善情况实施按月排名，按季度考核，今年上述地区还将实现煤炭消费总量负增长。

--中美关系：特朗普发布贸易问题推文，为他与习近平的首次会晤定基调

美国总统特朗普发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首的首次会晤定下紧张基调。

--中美关系：中国没有通过汇率贬值来促进出口的政策--副外长

中国外交部副部长郑泽光表示，中国没有通过汇率贬值来促进出口的政策。他在记者会上表示，中国不追求对美贸易顺差。

--中美贸易：美国对中国进口铝箔发起双反调查会致产业两败俱伤--中国商务部

针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。

--香港社会：林郑月娥当新一届特首，将成为香港历来首位女性最高领导人

香港特区第五届行政长官选举周日举行，经过首轮投票，前政务司司长林郑月娥以获得777票的过半数选委投票，成为下届特首。这亦是香港开埠以来首次由女性出任政府最高领导人。

【金融】

--中国央行：今后应建设数字央行，实现架构转型和大数据利用两个突破

中国人民银行称，金融新业态兴起需要中国央行加快开发应用各种新的监管技术手段，今后一段时期，央行科技工作应以建设数字央行为目标，重点打造一支专业型、复合型、学习型、创新型的央行金融科技队伍；实现架构转型和大数据利用两个突破。

--中国金融：强化制造强国的金融支持，发展多层次资本市场并支持“走出去”

中国央行和工信部等多部委联合发布意见称，着力加强对制造业科技创新、转型升级和科技型中小制造企业的金融支持，金融部门应聚焦制造业发展的难点痛点，着力加强对制造业科技创新和技术改造升级的中长期金融支持，积极拓宽技术密集型和中小型制造业企业的多元化融资渠道。

--中国央行：需提高汇率灵活性，并对资本流动进行宏观审慎管理--工作论文

中国央行称，在“不等边不可能三角”下，中国需在完善跨境资本流动的宏观审慎管理、提高人民币汇率灵活性和加强货币政策的国际协调，才能取得了宏观总体的平衡。

--中国金融：2月末银行业金融机构资产总额同比增14.6%，负债增14.7%--银监会

中国银行业监督管理委员会称，截止2月末，银行业金融机构负债总额增长14.7%至212.26万亿元人民币，同期资产总额同比增长14.6%。

--香港金融：金管局预计今年底完成央行发行数码货币首期研究工作--总裁

香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖称，预计今年底完成央行发行数码货币的首期研究工作，以分析对应用于银行间支付及债券交收的可行性和利弊。

--中国央行：完善人民币跨境使用政策框架，稳步推进资本项目可兑换--副行长

中国央行副行长易纲近日称，今年将完善人民币跨境使用的政策框架和基础设施，坚持发展改革和风险防范并重，促进跨境人民币业务规范发展；进一步深化人民币汇率形成机制改革，稳步推进人民币资本项目可兑换。

--博鳌论坛：货币政策未必完全无法促进结构性改革--中国央行行长

中国央行周小川周日表示，财政政策对结构性改革而言是很有帮助的，如果财政政策已经没有空间，结构性改革很难进行，但这未必意味着货币政策完全无法促进结构性改革。

--中国金融：在港购房不得使用内地银联卡--消息

香港一大型地产代理商称，部分合作银行不再接受通过内地银联卡支付在港地产交易。国家支持的银联为中国内地最大银行卡提供商。这是中国当局为抑制资本外流的最新举措。资本外流给人民币汇率带来压力，而且侵蚀了中国的外汇储备。

--中国金融：加强金融基础设施互联互通，债券交易系统联通首当其冲--上清所

上海清算所董事长许臻近日称，英国“脱欧”为中国提供了潜在合作机会，其已与伦敦金融城、伦敦清算所、欧洲清算银行、德交所集团明讯银行等机构深入交流，希望加强金融基础设施的互联互通。

--香港金融：港交所CEO称MSCI展开征求意见暗示纳A股或将达成折衷协议

港交所行政总裁李小加指出，MSCI明晟A股新方案向市场参与者征求意见，透露出对MSCI新兴市场指数纳入A股的漫长努力，可能找到某种折衷或过渡性解决对策。

【固定收益】

--《分析》中国财政投放助力银行稳度MPA季考，资金将延续紧平衡态势

在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。

--《焦点》互保链担忧施压山东邹平地区信用债，警惕火烧连营引发区域风险

中国山东齐星集团近期被曝资金链断裂，牵出西王集团等当地多家公司互保链条，中国宏桥此前亦陷入财务造假指控，山东邹平地区民营企业负面传闻引发债券投资人疑虑。周三以来，银行间债市相关债券抛压加大，估值波动加剧；与以往零散分布的违约案例不同，信用风险暴露少见地呈现区域化的特点。

【外汇】

--中国外汇：今年经常账顺差将延续，资本和金融账户逆差有望收窄--外管局

中国外管局称，2016年中国国际收支呈现“经常账户顺差、资本和金融账户（不含储备资产）逆差”，这一格局在今年料将延续，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛。同去年一样，今年经常账户顺差将继续保持在合理区间，资本和金融账户逆差有望收窄。

--中国外汇：去年直接投资差额转为净流出，国际投资收益逆差收窄--报告

中国外管局公布报告称，去年中国直接投资差额由持续净流入转为净流出，因中国企业在全球资源配置的力度进一步加大，以及外国来华直接投资净流入少增明显。此外，国际投资收益仍为逆差，但逆差收窄。

--中国外汇：去年12月末银行业对外净负债869亿美元，收窄逾四成--外管局

中国国家外汇管理局公布，截至2016年12月末，中国银行业对外净负债869亿美元，较9月末的净负债1,520亿美元收窄逾四成。

--中国外汇：2月服务贸易逆差176亿美元，货物和服贸转为逆差--外管局

中国国家外汇管理局公布，2月份服务贸易逆差176亿美元，逆差额较上月的209亿美元减少15.79%，其中旅行差额占比达到89.20%，运输差额占比亦达到20.45%。另外，当月货物与服贸逆差224亿美元，为23个月来首次出现逆差。

--离岸人民币：2月人民币全球支付额环比升4.10%，仍位居第六--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)称，2月人民币全球支付额环比增加4.10%，在国际支付中的使用占比为1.84%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降5.21%。

【证券/行业】

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比继续回落

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比继续回落。 尽管最新公布的数据显示中国宏观经济企稳向好，但流动性趋紧的担忧升温，因此基金经理近期仍持谨慎态度 。

--中国证券：兴业期货操作失误致中证500股指期货3月17日瞬间大波动--中金所

中国金融期货交易所表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约CICM7价格出现瞬间大幅波动。

--中国期市：三大期交所正研究取消相关商品的夜盘交易--中国证券网

上海证券报官方网站中国证券网报导援引大连商品交易所有关人士称，针对实体企业提出的取消夜盘的建议，国内三大商品交易所经监管层批准，正在研究取消相关商品的夜盘交易。

--中国期市：证监会将推更多期权，大商所称正研究玉米期权等

上海证券报官方网站报导，中国证监会副主席方星海今日表示，在豆粕期权和白糖期权后，证监会将根据服务实体经济的需要，推出更多期权产品上市，加深期货市场服务实体经济的功能。

--中国证券：新三板本周起将对协议转让股票设置申报有效价格范围

中国全国股转公司（俗称“新三板”）称，本周一起，采取协议转让方式的股票，申报价格应当不高于前收盘价的200%且不低于前收盘价的50%，超出该有效价格范围的申报无效。

--中国基金：首支央企参与发起的不良资产投资基金成立，规模100亿--央视

中国央视官方微博报导称，国内首家央企参与发起、规模最大的不良资产投资基金--诚通湖岸不良资产投资基金(湖岸I号)在北京发行，基金规模100亿元人民币，存续期四年。

--中国基金：资管业务须杜绝资金池，严守不刚性兑付底线--基金业协会会长

中国基金业协会会长洪磊表示，各类资产管理业务均必须杜绝资金池业务，杜绝“保底保收益”，严守不“刚性兑付”的底线，回归“卖者尽责”、“买者自负”的受托理财本质。

--中国钢铁：价格恢复性上涨基础不牢，要密切关注防止价格大起大落--发改委

中国钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议昨日召开钢铁去产能工作会议，指出钢铁行业产能严重过剩的基本面仍然没有改变，价格恢复性上涨、效益回升的基础还不牢固，化解钢铁过剩产能的任务依然艰巨。

--中国能源：2月末商业原油库存环比下降1.4%--新华OGP

新华OGP称，中国2月末商业原油库存环比下降1.4%，2月末成品油库存环比增长15.3%。

--香港个股：腾讯以17.8亿美元入股特斯拉汽车，获得5%股权

中国科技巨头腾讯控股投资17.8亿美元获得特斯拉汽车5%的股权，这是中国互联网企业在自动驾驶汽车及相关服务市场的最新投资。

--中港个股：美国将中兴通讯移出贸易黑名单

美国商务部发布通知表示，该部将把中国电信设备制造商中兴通讯移出贸易黑名单，此前该公司承认违反制裁伊朗的贸易禁令，并同意支付近9亿美元罚金。

--《独家新闻》中国海航集团洽谈收购福布斯的控股股权--消息

两位知情人士告诉路透，中国海航集团正在洽谈收购福布斯的控股股权。其中一位消息人士说，持有福布斯传媒(Forbes Media)95%股权的香港财团--本汇鲸媒体投资有限公司(Integrated Whale Media Investments,IWM)也在与另一家中国媒体公司进行洽谈，同时还在为其对福布斯的多数或全部持股寻找更多潜在买家。因商谈需要保密，这位消息人士不愿透露身份。

--中港股业绩：海通证券去年净利同比下降五成，拟分拆恒信租赁上市

中国大型券商--海通证券刊登去年年报，2016年公司实现净利80.43亿元人民币，同比下降49.2%；主要是公司证券经纪和自营业务受市场因素下滑明显。公司还拟分拆旗下恒信国际租赁公司分拆至香港上市。

--中港股业绩：中国太保去年净利同比下降32%，受投资收益下降等影响

中国大型保险公司--太平洋保险（集团）股份有限公司发布2016年年报，去年公司实现净利120.57亿元人民币，同比下降32%，主要受投资收益下降及准备金折现率变动的影响。

--中港个股：中国建行去年MPA考核B档，拟出台的理财新规影响不大--高层

按资产计中国第二大银行--建设银行首席财务官许一鸣表示，该行去年MPA考核为B档；同时，央行和监管部门正出台理财产品监管要求，可能会对建行理财标的有一定影响但不大。

--中港个股：工商银行风险可控，预计今年资产质量将好于去年--高层

以资产计中国最大银行--中国工商银行董事长易会满称，针对脱实向虚及跨行业等风险问题，工行的风险是可控的。去年工行不良贷款新增额逐季减少，余额和比例在少增；拨备覆盖率在去年四季度有小幅回升，预计今年资产质量好于去年。

--中港股业绩：中石油去年净利大减78%再增派特别息，与沙特阿美深化合作

受累于油气价格大幅下降，中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司去年度净利按年大减78%，惟公司再度增派特别股息，反映对未来充满信心。

--中港个股：中国太保今年权益类投资更关注价值股及港股市场--高层

中国大型保险公司--中国太保旗下太保资产管理公司董事长、总经理于业明周五表示，今年太保在权益类投资策略上，将更为关注价值股，更加关注港股市场。

--中港股业绩：农行去年净利增速加快不良率下降，今年把防风险放到更重要位置

按资产计中国第三大银行--中国农业银行称 ，去年净利增速较上年明显加速，且不良贷款率较上年略放缓，显示农行资产质量有所改善 ，但不良贷款拨备率持续下降，农行强调今年仍要把防风险放到更重要的位置。

--中港股业绩：交行2016年净利同比增1.03%，减值贷款率微升至1.52%

按资产计中国第五大银行--交通银行公布，去年净利润增速1.03%，略高于市场预期；年末减值贷款率为1.52%，比上年末升0.01个百分点。

--中国个股：深宝安拟增持国际精密14.98%股权至控股，触发全面要约收购

中国宝安集团股份有限公司全资香港子公司宝安科技公司与国际精密的15位股东签署收购协议，以每股1.95港元，共计3.073亿港元增持国际精密14.98%股份，从而达控股地位，并触发全面要约收购。

--中国个股：平安银行称辉山乳业大股东在该行质押贷款，将采取保障措施

在上周五辉山乳业暴跌近九成，市场传出中国平安持有该公司25%股份后，中国平安及旗下平安银行周日晚公告否认持有辉山乳业股份，称只是辉山乳业大股东以股份质押贷款，平安银行将采取各种措施保障信贷资金安全。

--中港个股：招商银行和邮储银行拟发行优先股，募资用于补充资本

中国两家全国性银行--招商银行和邮储银行上周末均刊登公告称，拟分别发行至多350亿元人民币和500亿元优先股，募资全部用于补充一级资本。

--中港股业绩：万科去年净利同比增16%，今年积极关注土地存量市场合作

中国大型房地产企业--万科公布年报，去年公司实现净利210.23亿元人民币，同比增长16.02%。今年公司将积极极关注土地存量市场的合作机会，采取更加灵活的合作方式，发掘盘活优质的项目资源。

--中国个股：乐视网称融创中国投资款到帐逾120亿元，拟收购乐漾影视