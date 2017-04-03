更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆和欧元下滑，因美国政治的不确定性

* 美国数据普遍正面 * 欧元触及三周低位1.0650美元 * 投资者等待周五公布的美国就业报告 (新增文末收盘表格) 路透纽约4月3日 - 美元兑日圆和欧元周一下跌，因对美国国会会否支持总统特朗普提 名的最高法院大法官存在不确定性，重燃市场质疑特朗普是否能够落实其经济计划。 “当你越来越多的看到特朗普在施政方面落实其竞选目标上没有成绩，美元走势就越艰 难，”WorldWide Markets首席市场策略师Joe Trevisani说。 “如果特朗普政府不能完成最高法院大法官提名人的委任程序，这意味了，未来政府不 太可能落实其贸易，税改和可能的刺激经济措施的目标。这将损及美元，”他补充说。 民主党周一争取到足够的支持，阻止美国参议院对特朗普提名的最高法院大法官Neil G orsuch的确认投票。但共和党誓言将改变参议院规例，以确保保守派的Gorsuch将获委任为 大法官。 特朗普政府在3月遭到重大的政治挫折，此前他所属的共和党撤回多年来承诺废除奥巴 马医保法的医保议案。这导致美元在上周初下跌，之后回升。 在下午交易中，美元兑日圆 跌0.4%，至110.90日圆。 周一美国公布的建筑支出和制造业数据整体良好，确定经济稳步改善的势头。 美国商务部公布，2月建筑支出较前月上升0.8%， 至1.193万亿美元，为2006年4月来最 高水准。但3月美国供应管理协会(ISM)制造业指数从两年半高位回落，但制造业就业分项指 数急升，暗示能源行业引领的制造业复苏仍在积累动能。 市场聚焦在本周五将公布的美国非农就业报告，该数据可能为美国升息速度提供线索。 投资者消化美联储在6月会议上进行年内三次升息的第二次加息的机率为逾50%。 欧元兑美元 上涨0.2%，至1.0670美元，此前触及三周低位，因欧洲经济数据好坏 不一，加重对欧元区政治风险的担忧。 尽管3月欧元区制造业活动扩张速度创近六年最快，但仍赶不上需求。调查还表明，制 造业再次上调价格。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0668 1.0649 +0.18 +1.47 1.0513 美元/日圆 110.87 111.38 -0.46 -5.13 116.87 欧元/日圆 118.31 118.62 -0.26 -3.92 123.14 美元/瑞郎 1.0013 1.0029 -0.16 -1.62 1.0178 英镑/美元 1.2486 1.2545 -0.47 +1.22 1.2336 美元/加元 1.3378 1.3311 +0.50 -0.39 1.3430 美元/离岸人民币 6.8723 6.8703 +0.03 -1.44 6.9726 澳元/美元 0.7601 0.7628 -0.35 +5.35 0.7215 欧元/瑞郎 1.0684 1.0683 +0.01 -0.31 1.0717 欧元/英镑 0.8540 0.8486 +0.64 +0.26 0.8518 新西兰元/美元 0.7012 0.7005 +0.10 +1.02 0.6941 美元/挪威克朗 8.5766 8.5949 -0.21 -0.70 8.6370 欧元/挪威克朗 9.1511 9.1536 -0.03 +0.72 9.0858 美元/瑞典克朗 8.9526 8.9680 -0.17 -1.70 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5538 9.5552 -0.01 -0.27 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)