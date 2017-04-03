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亚洲 | 2017年 4月 4日 星期二 06:35 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆和欧元下滑，因美国政治的不确定性

    * 美国数据普遍正面
    * 欧元触及三周低位1.0650美元
    * 投资者等待周五公布的美国就业报告

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约4月3日 - 美元兑日圆和欧元周一下跌，因对美国国会会否支持总统特朗普提
名的最高法院大法官存在不确定性，重燃市场质疑特朗普是否能够落实其经济计划。
    
    “当你越来越多的看到特朗普在施政方面落实其竞选目标上没有成绩，美元走势就越艰
难，”WorldWide Markets首席市场策略师Joe Trevisani说。
    
    “如果特朗普政府不能完成最高法院大法官提名人的委任程序，这意味了，未来政府不
太可能落实其贸易，税改和可能的刺激经济措施的目标。这将损及美元，”他补充说。
    
    民主党周一争取到足够的支持，阻止美国参议院对特朗普提名的最高法院大法官Neil G
orsuch的确认投票。但共和党誓言将改变参议院规例，以确保保守派的Gorsuch将获委任为
大法官。
    
    特朗普政府在3月遭到重大的政治挫折，此前他所属的共和党撤回多年来承诺废除奥巴
马医保法的医保议案。这导致美元在上周初下跌，之后回升。
    
    在下午交易中，美元兑日圆      跌0.4%，至110.90日圆。
    
    周一美国公布的建筑支出和制造业数据整体良好，确定经济稳步改善的势头。
    
    美国商务部公布，2月建筑支出较前月上升0.8%， 至1.193万亿美元，为2006年4月来最
高水准。但3月美国供应管理协会(ISM)制造业指数从两年半高位回落，但制造业就业分项指
数急升，暗示能源行业引领的制造业复苏仍在积累动能。
    
    市场聚焦在本周五将公布的美国非农就业报告，该数据可能为美国升息速度提供线索。
    
    投资者消化美联储在6月会议上进行年内三次升息的第二次加息的机率为逾50%。
    
    欧元兑美元      上涨0.2%，至1.0670美元，此前触及三周低位，因欧洲经济数据好坏
不一，加重对欧元区政治风险的担忧。
    
    尽管3月欧元区制造业活动扩张速度创近六年最快，但仍赶不上需求。调查还表明，制
造业再次上调价格。            
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.0668   1.0649   +0.18   +1.47   1.0513
    美元/日圆                   110.87   111.38   -0.46   -5.13   116.87
    欧元/日圆                   118.31   118.62   -0.26   -3.92   123.14
    美元/瑞郎                   1.0013   1.0029   -0.16   -1.62   1.0178
    英镑/美元                   1.2486   1.2545   -0.47   +1.22   1.2336
    美元/加元                   1.3378   1.3311   +0.50   -0.39   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8723   6.8703   +0.03   -1.44   6.9726
    澳元/美元                   0.7601   0.7628   -0.35   +5.35   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0684   1.0683   +0.01   -0.31   1.0717
    欧元/英镑                   0.8540   0.8486   +0.64   +0.26   0.8518
    新西兰元/美元               0.7012   0.7005   +0.10   +1.02   0.6941
    美元/挪威克朗               8.5766   8.5949   -0.21   -0.70   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.1511   9.1536   -0.03   +0.72   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.9526   8.9680   -0.17   -1.70   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5538   9.5552   -0.01   -0.27   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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