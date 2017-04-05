重温稿-《中国新债预测》国开行1/3/5/10年债均值3.48%、3.86%、3.97%和4.03%

* 招标品种：国开行1/3/5/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：40亿；3年：50亿元；5年：40亿元；10年：100亿 * 招标时间：1/3/5年：4月6日9:30-10:30；10年：4月6日9:30-11:10 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.45%-3.52%；3.83%-3.9%；3.94%-4.05%；3.99%-4.08% * 预测均值：3.48%；3.86%；3.97%；4.03% 路透上海4月5日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一、三、五和10年四期债。路透调查显示 ，清明小长假后现券先强后弱，一级投标热情也差强人意，市场情绪依旧偏谨慎，预计明日新债整体需求中规 中矩，短端表现料好于长端，四期债收益率预测均值分别为3.48%、3.86%、3.97%和4.03%。 “挺难判断的，最近市场变化太大，上个洗手间回来一看已经不是那个世界了。”华东一银行交易员称。 而周四的国开10年品种为新发债，这也是时隔近半年后再度换券，新券定位颇受市场关注，不排除投标中 存在一定的炒新情绪。 北京一银行交易员谈到，今日10年国债期货 冲高后大幅回落，而国开10年活跃券160213表现相对 抗跌，亦在一定程度上反映了这一预期。 不过也有交易员表示，由于政策基调仍偏紧，暂时仍难看到债市的趋势性机会，若国开10年新债定位过低 ，以交易心态介入的风险较大。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、10年最新收益率为3.5 789%、3.9071%、3.9974%和4.0539%。 二级市场上，剩余期限近10年的国开债160213券 早间最低成交一度成交在4.04%，最新报 价回升至4.0850%/4.0751%，上日尾盘为4.08%/4.03%。 今日共有两批利率债招标，财政部上午招标续发行的一年、10年国债，加权中标收益率为2.9463%和3.273 3%，定位均高于续发标的券上日估值。两期国债边际中标收益率分别为3.0415%和3.3093%，对应投标倍数1.50 倍和1.64倍。 而农发行下午招标的一、五和10年期三期债中，中标收益率分别为3.5516%、4.0446%和4.1525%，投标倍 数为2.87倍、2.41倍和3.46倍；其中一年明显低于二级估值，10年则偏高。 明日招标四期债中，10年期品种为2017年第10期新发债，其余分别为国开行2017年第4期 、2016年第15期 、18期 的增发债，票面利率3.20%、2.65%和3.43%。 具体发行条款如下： 2017年第4期、2016年第15、18期增发债和2017年第10期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：40亿；3年：50亿元； 5年：40亿元；10年：100亿 期限/计息方式 1/3/5/10年固息 招标时间 1/3/5年：4月6日9:30-10:30 10年：4月6日9:30-11:10 招标方式 单一价格/利率（荷兰式） 缴款日 4月10日 起息日 1年：2017/3/13；3年：2016/10/20 5年：2016/12/8；10年：2017/4/10 分销期 4/7-4/10 上市日 4/12 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05%； 5年：0.10%；10年：0.15% ----------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 曾祥进)