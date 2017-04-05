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亚洲 | 2017年 4月 6日 星期四 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行1/3/5/10年债均值3.48%、3.86%、3.97%和4.03%

    * 招标品种：国开行1/3/5/10年固息债
    * 期限及招标金额：1年：40亿；3年：50亿元；5年：40亿元；10年：100亿
    * 招标时间：1/3/5年：4月6日9:30-10:30；10年：4月6日9:30-11:10
    * 受访人数：10位(银行、券商)
    * 预测区间：3.45%-3.52%；3.83%-3.9%；3.94%-4.05%；3.99%-4.08%
    * 预测均值：3.48%；3.86%；3.97%；4.03%

    路透上海4月5日 - 中国国家开发银行         周四将招标发行一、三、五和10年四期债。路透调查显示
，清明小长假后现券先强后弱，一级投标热情也差强人意，市场情绪依旧偏谨慎，预计明日新债整体需求中规
中矩，短端表现料好于长端，四期债收益率预测均值分别为3.48%、3.86%、3.97%和4.03%。
         
   “挺难判断的，最近市场变化太大，上个洗手间回来一看已经不是那个世界了。”华东一银行交易员称。 
  
    
    而周四的国开10年品种为新发债，这也是时隔近半年后再度换券，新券定位颇受市场关注，不排除投标中
存在一定的炒新情绪。
    
    北京一银行交易员谈到，今日10年国债期货       冲高后大幅回落，而国开10年活跃券160213表现相对
抗跌，亦在一定程度上反映了这一预期。
    
    不过也有交易员表示，由于政策基调仍偏紧，暂时仍难看到债市的趋势性机会，若国开10年新债定位过低
，以交易心态介入的风险较大。
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，一、三、五、10年最新收益率为3.5
789%、3.9071%、3.9974%和4.0539%。
    
    二级市场上，剩余期限近10年的国开债160213券               早间最低成交一度成交在4.04%，最新报
价回升至4.0850%/4.0751%，上日尾盘为4.08%/4.03%。
    
    今日共有两批利率债招标，财政部上午招标续发行的一年、10年国债，加权中标收益率为2.9463%和3.273
3%，定位均高于续发标的券上日估值。两期国债边际中标收益率分别为3.0415%和3.3093%，对应投标倍数1.50
倍和1.64倍。            
    
    而农发行下午招标的一、五和10年期三期债中，中标收益率分别为3.5516%、4.0446%和4.1525%，投标倍
数为2.87倍、2.41倍和3.46倍；其中一年明显低于二级估值，10年则偏高。            
 
   
    明日招标四期债中，10年期品种为2017年第10期新发债，其余分别为国开行2017年第4期               
、2016年第15期               、18期               的增发债，票面利率3.20%、2.65%和3.43%。
        
    具体发行条款如下：

    2017年第4期、2016年第15、18期增发债和2017年第10期新发债
    -------------------------------------------------------
    发行上限        1年：40亿；3年：50亿元；
                    5年：40亿元；10年：100亿
    期限/计息方式   1/3/5/10年固息
    招标时间        1/3/5年：4月6日9:30-10:30
                    10年：4月6日9:30-11:10
    招标方式        单一价格/利率（荷兰式）
    缴款日          4月10日
    起息日          1年：2017/3/13；3年：2016/10/20
                    5年：2016/12/8；10年：2017/4/10
    分销期          4/7-4/10
    上市日          4/12
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年：无；3年：0.05%；
                    5年：0.10%；10年：0.15%
    ----------------------------------------------------(完)

 (发稿 边竞；审校 曾祥进)
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