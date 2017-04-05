重温稿-《中国新债预测》国开行1/3/5/10年债均值3.48%、3.86%、3.97%和4.03%

澳洲股市：收盘微涨，受工业和消费类股支撑
指数成分股中跌幅最大的是Sigma Healthcare，该股下挫31%，为逾七年来最大盘中百分比跌幅。之前该公司称已决定启动针对Chemist Warehouse Group的有关违约的法律程序。
* 招标品种：国开行1/3/5/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：40亿；3年：50亿元；5年：40亿元；10年：100亿 * 招标时间：1/3/5年：4月6日9:30-10:30；10年：4月6日9:30-11:10 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.45%-3.52%；3.83%-3.9%；3.94%-4.05%；3.99%-4.08% * 预测均值：3.48%；3.86%；3.97%；4.03% 路透上海4月5日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一、三、五和10年四期债。路透调查显示 ，清明小长假后现券先强后弱，一级投标热情也差强人意，市场情绪依旧偏谨慎，预计明日新债整体需求中规 中矩，短端表现料好于长端，四期债收益率预测均值分别为3.48%、3.86%、3.97%和4.03%。 “挺难判断的，最近市场变化太大，上个洗手间回来一看已经不是那个世界了。”华东一银行交易员称。 而周四的国开10年品种为新发债，这也是时隔近半年后再度换券，新券定位颇受市场关注，不排除投标中 存在一定的炒新情绪。 北京一银行交易员谈到，今日10年国债期货 冲高后大幅回落，而国开10年活跃券160213表现相对 抗跌，亦在一定程度上反映了这一预期。 不过也有交易员表示，由于政策基调仍偏紧，暂时仍难看到债市的趋势性机会，若国开10年新债定位过低 ，以交易心态介入的风险较大。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、10年最新收益率为3.5 789%、3.9071%、3.9974%和4.0539%。 二级市场上，剩余期限近10年的国开债160213券 早间最低成交一度成交在4.04%，最新报 价回升至4.0850%/4.0751%，上日尾盘为4.08%/4.03%。 今日共有两批利率债招标，财政部上午招标续发行的一年、10年国债，加权中标收益率为2.9463%和3.273 3%，定位均高于续发标的券上日估值。两期国债边际中标收益率分别为3.0415%和3.3093%，对应投标倍数1.50 倍和1.64倍。 而农发行下午招标的一、五和10年期三期债中，中标收益率分别为3.5516%、4.0446%和4.1525%，投标倍 数为2.87倍、2.41倍和3.46倍；其中一年明显低于二级估值，10年则偏高。 明日招标四期债中，10年期品种为2017年第10期新发债，其余分别为国开行2017年第4期 、2016年第15期 、18期 的增发债，票面利率3.20%、2.65%和3.43%。 具体发行条款如下： 2017年第4期、2016年第15、18期增发债和2017年第10期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：40亿；3年：50亿元； 5年：40亿元；10年：100亿 期限/计息方式 1/3/5/10年固息 招标时间 1/3/5年：4月6日9:30-10:30 10年：4月6日9:30-11:10 招标方式 单一价格/利率（荷兰式） 缴款日 4月10日 起息日 1年：2017/3/13；3年：2016/10/20 5年：2016/12/8；10年：2017/4/10 分销期 4/7-4/10 上市日 4/12 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05%； 5年：0.10%；10年：0.15% ----------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 曾祥进)
指数成分股中跌幅最大的是Sigma Healthcare，该股下挫31%，为逾七年来最大盘中百分比跌幅。之前该公司称已决定启动针对Chemist Warehouse Group的有关违约的法律程序。
路透5月24日 - 亚币周三走软，穆迪意外下调中国债信评级打压人气，而且交易商在等待今日稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议记录文件公布。 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 此举令亚洲股市承压，加重了对进一步收紧监管、借款成本不断上升以及中国经济放缓迹象的担忧。 亚洲股市(除日本) 跌约0.3%，尽管美国股市隔夜上 涨。 “很明显，人气方面将非常负面，尤其是在中国考虑消除银行系统风 险之际，而且此时国有企业可能会进行一些重组，”瑞穗银行的资深分析 师Vishnu Varathan表示。 人民币 跌0.04%，在过去五日中第四日下跌。 但分析师相信，那些依赖对中国出口的经济体的货币可能在今日显露 承压迹象。
路透东京5月24日 - 日本公债价格周三下跌，此前日本央行购债操作吸引的卖盘强于预期。 日本央行购买2,800亿日圆一到三年期公债，吸引了1.2807万亿日圆的债券抛盘，为4月底以来最高。 日本央行购买3,000亿日圆三到五年期公债，亦吸引了1.1289万亿日圆的债券抛盘，为5月初以来最高。 该购债结果凸显出这些年期公债卖压挥之不去，因此提振了它们的收益率。 五年期日债收益率 涨1.0个基点至负0.115%，接近上周所及高点负0.105%，即3月以来最高。 两年期日债收益率 涨1.0个基点至负0.160%。 较长期公债收益率涨幅略小，其中10年期日债收益率 涨0.5个基点至0.045%。 10年期日债期货价格 跌0.05点至150.54。 当日涨跌 上日