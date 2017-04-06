重温稿-台湾货币市场：提存期初短率走跌，市况宽松去化不易

澳洲股市：收盘微涨，受工业和消费类股支撑
指数成分股中跌幅最大的是Sigma Healthcare，该股下挫31%，为逾七年来最大盘中百分比跌幅。之前该公司称已决定启动针对Chemist Warehouse Group的有关违约的法律程序。
* 提存期初短率走跌，但需求不振 * 对票券商拆款与短票利率跌破0.40% * RP市场利率持稳，但往低档靠拢 记者 董永年 路透台北4月5日 - 台湾银行间短率周三走跌。资金调度人士表示，进入提存期初，银行纷纷下调拆款与 短票利率以求去化资金，不过在偏宽松的环境中，需求仍相对低迷。 他们指出，虽然近期台币略见走贬，但外资仍偏汇入，只要此一趋势不改，短率就难见走升机会。预料期 初短率仍有缓中趋跌的空间。 〞一早就有平常很少往来的银行来兜售，市场钱很多吧，觉得蛮神奇的。〞一大型银行资调人员说。 两大龙头银行对票券商的一周拆款利率均跌破0.40%关卡，以0.39%成交。清明长假前则成交在0.41%。 不过一大型银行资金调度人士表示，即使利率下滑，但需求仍相当疲弱。 一大型票券商交易员指出，今日资金需求不大，拆款到期都没有续做，既然短票利率与拆款差不多，当然 以卖票为主。 本地时间18:08 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.381 30.336 台湾加权股价指数<.TWII 9,949.48 9,811.52 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.250% 0.178-0.250% --一周拆款利率区间 0.175-0.390% 0.178-0.410% --两周拆款利率区间 0.180-0.390% 0.183-0.420% **短票利率下调** 短票方面，交易员表示，提存期初资金更多，但发票量难以满足市场需求，因此略为调降短票利率以反映 现况。 〞新一旬开始，我又变成英雄了。〞一大型票券商交易员说。 一大型银行交易员称，已将买票利率自0.43%下调至0.41%，但能买到的量不多。 今日票券商与银行间承作月内自保短票利率主要成交在0.38-0.39%，跨月为0.40%，上日30天自保短票利 率主要成交在0.40-0.41%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.409%，区间在0.33-0.46%，成交量为29.93亿 台币；前日加权平均利率在0.409%，区间在0.30-0.44%，成交量为86.31亿台币。 台湾央行周三发行5,306亿台币定存单，发行余额减0.5亿台币。 本周央行定存单到期共有9,627亿台币，余日分别为周四2,878亿及周五的1,442.50亿。 拆款中心资料显示，周三银行超额准备为314亿台币，超额准备达1,030亿台币、加计前期1%的超额 准备3,533亿台币。 **RP市场持稳** 在债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，由于季底偏向宽松，因此今日虽是提存期初，但没有特别宽松 的感觉，成交利率只往区间低位靠拢，尚未往下调降。 〞我在等待潮水般的资金涌来，但钱塘潮还没来。〞一大型证券商交易员说。 另一大型证券商交易员则称，有将利率较高的公司债利率下调1个基点，但如此也是符合市场行情，因此 客户并没有太大的抗性。 今日有ADCB Finance (Cayman) Ltd.发行30年期美元计价债，发行额为2.3亿元；另台湾银行将于周五(7 日)发行两档美元计价债券，分别是30年期美元计价债券，金额5亿美元，及30年期3.8亿美元。 证券商与金融机构公债RP利率同上日的0.32-0.33%；公司债RP利率在0.42-0.43%，上日亦同。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率短天期利率在维持0.24-0.25%原水准；较 长天期利率同于上日的0.27-0.28%；公司债RP利率亦与上日水准相同，在0.29-0.30%。(完) (审校 乔艳红)
指数成分股中跌幅最大的是Sigma Healthcare，该股下挫31%，为逾七年来最大盘中百分比跌幅。之前该公司称已决定启动针对Chemist Warehouse Group的有关违约的法律程序。
路透5月24日 - 亚币周三走软，穆迪意外下调中国债信评级打压人气，而且交易商在等待今日稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议记录文件公布。 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 此举令亚洲股市承压，加重了对进一步收紧监管、借款成本不断上升以及中国经济放缓迹象的担忧。 亚洲股市(除日本) 跌约0.3%，尽管美国股市隔夜上 涨。 “很明显，人气方面将非常负面，尤其是在中国考虑消除银行系统风 险之际，而且此时国有企业可能会进行一些重组，”瑞穗银行的资深分析 师Vishnu Varathan表示。 人民币 跌0.04%，在过去五日中第四日下跌。 但分析师相信，那些依赖对中国出口的经济体的货币可能在今日显露 承压迹象。
路透东京5月24日 - 日本公债价格周三下跌，此前日本央行购债操作吸引的卖盘强于预期。 日本央行购买2,800亿日圆一到三年期公债，吸引了1.2807万亿日圆的债券抛盘，为4月底以来最高。 日本央行购买3,000亿日圆三到五年期公债，亦吸引了1.1289万亿日圆的债券抛盘，为5月初以来最高。 该购债结果凸显出这些年期公债卖压挥之不去，因此提振了它们的收益率。 五年期日债收益率 涨1.0个基点至负0.115%，接近上周所及高点负0.105%，即3月以来最高。 两年期日债收益率 涨1.0个基点至负0.160%。 较长期公债收益率涨幅略小，其中10年期日债收益率 涨0.5个基点至0.045%。 10年期日债期货价格 跌0.05点至150.54。 当日涨跌 上日