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亚洲 | 2017年 4月 5日 星期三 19:08 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收跌至两周新低，习特会前市场谨慎趋势性走势难现

    * 人民币连续第五日收贬
    * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎
    * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大
    * 短期汇价料难现趋势性走势

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第
五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎
，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势
。
    
    他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判
断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美
元会否重新转向强势。
        
    “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话，
人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。

    全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹
道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。
    
    “人们希望静观特朗普能否在基建和税改方面兑现承诺，”汇市研究公司Global-info
董事Kaneo Ogino说。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元        今日            上日           升贬
 即期成交价格<CNY=CFXS      6.8965          6.8915         -0.07%
                     >                                   
      中间价                6.8906          6.8993         0.13%
 成交额<CNYSPTVOL=CFXT   172.59亿美元    170.88亿美元         
                     >                                   
    日内波动幅度(pips)       119          日低6.8972     日高6.8853
      今年以来升贬幅度                                        0.77%
  2005年汇改以来升贬幅                                       20.01%
                    度                                   
 一年期美元/人民币掉期            1165                             
                                                         
                                                              
 离岸人民币市场              今日            上日                  
      CNH即期               6.884           6.8757                 
 一年期NDF<CNY1YNDFOR=      7.065            7.065                 
                    >                                    
 
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 乔艳红)
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