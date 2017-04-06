更新版 1-台湾债市：五年券发行前交易殖利率大跌，物价稳定引空单回补

澳洲股市：收盘微涨，受工业和消费类股支撑
指数成分股中跌幅最大的是Sigma Healthcare，该股下挫31%，为逾七年来最大盘中百分比跌幅。之前该公司称已决定启动针对Chemist Warehouse Group的有关违约的法律程序。
(新增交易员评论及最新报价)
路透台北4月6日 - 台湾五年期公债106/5期发行前交易殖利率盘中大跌，并创五年券殖利率五个月新低。交易员表示，受美债殖利率下滑，加上稍早公布的台湾3月CPI涨幅远低于预期，引发空单回补买盘，促殖利率一度大跌逾6个基点。
他们指出，上月遭到停权的交易员，昨天恢复交易后即进场积极做空；惟随着美债殖利率走低，加上台湾3月CPI年增率几近“贴地板”愈发打击升息预期，引发空单回补，带动殖利率继早盘开低后跌幅进一步扩大。
〞昨天去放空的人被轧空了。〞一大型证券商交易员说。
他们表示，上月因10年券殖利率大幅波动，不少交易员遭到停权，而昨天是四月的第一个交易日，不少先前被停权的交易员在恢复交易后即进场做空，惟随美债殖利率走低且物价稳定，引空单回补并上演〞轧空行情〞。
一大型银行交易员指出，短线观察重点仍在美债殖利率走势，美国10年期公债殖利率若跌破2.30%压力区，将对台债带来压力，殖利率有望跟随美债下滑。
〞美债殖利率一直往下，大家也会受不了。〞该交易员说。
他并解释，从稍早公布主计总处公布的3月消费者物价指数年增率几近〞贴地板〞观察，不仅显示物价稳定，甚至有通缩的疑虑，亦代表央行在未来一段时日内都不会升息，有利债市后市走势。
指标10年期美债价格升4/32，周三收益率报2.334%，周二尾盘为2.350%。
台湾主计总处稍早公布，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.18%，远低于市场预期的升0.70%。
五年券106/5期发行前交易殖利率盘中最低跌至0.7702%，创五年券殖利率五个月新低，此前盘中新低为2016年11月4日的0.7600%。
本地时间11:26，五年券106/5发行前交易殖利率跌5.7基点至0.7790%，成交141.5亿台币；10年券106/4殖利率跌3.60基点至1.0500%，成交18.0亿台币；至于台股加权指数则跌0.62%。
最新相关报导链接：
--美国债市：公债收益率下跌，因市场认为联储会议记录对升息的态度鸽派
--《焦点》美联储多数决策者认为应在“今年稍晚”开始缩减资产负债表-会议记录(完) (记者 罗两莎；审校 乔艳红)
指数成分股中跌幅最大的是Sigma Healthcare，该股下挫31%，为逾七年来最大盘中百分比跌幅。之前该公司称已决定启动针对Chemist Warehouse Group的有关违约的法律程序。
路透5月24日 - 亚币周三走软，穆迪意外下调中国债信评级打压人气，而且交易商在等待今日稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议记录文件公布。 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 此举令亚洲股市承压，加重了对进一步收紧监管、借款成本不断上升以及中国经济放缓迹象的担忧。 亚洲股市(除日本) 跌约0.3%，尽管美国股市隔夜上 涨。 “很明显，人气方面将非常负面，尤其是在中国考虑消除银行系统风 险之际，而且此时国有企业可能会进行一些重组，”瑞穗银行的资深分析 师Vishnu Varathan表示。 人民币 跌0.04%，在过去五日中第四日下跌。 但分析师相信，那些依赖对中国出口的经济体的货币可能在今日显露 承压迹象。
路透东京5月24日 - 日本公债价格周三下跌，此前日本央行购债操作吸引的卖盘强于预期。 日本央行购买2,800亿日圆一到三年期公债，吸引了1.2807万亿日圆的债券抛盘，为4月底以来最高。 日本央行购买3,000亿日圆三到五年期公债，亦吸引了1.1289万亿日圆的债券抛盘，为5月初以来最高。 该购债结果凸显出这些年期公债卖压挥之不去，因此提振了它们的收益率。 五年期日债收益率 涨1.0个基点至负0.115%，接近上周所及高点负0.105%，即3月以来最高。 两年期日债收益率 涨1.0个基点至负0.160%。 较长期公债收益率涨幅略小，其中10年期日债收益率 涨0.5个基点至0.045%。 10年期日债期货价格 跌0.05点至150.54。 当日涨跌 上日