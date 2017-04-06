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亚洲 | 2017年 4月 6日 星期四 11:38 BJT

更新版 1-台湾债市：五年券发行前交易殖利率大跌，物价稳定引空单回补

(新增交易员评论及最新报价)

路透台北4月6日 - 台湾五年期公债106/5期发行前交易殖利率盘中大跌，并创五年券殖利率五个月新低。交易员表示，受美债殖利率下滑，加上稍早公布的台湾3月CPI涨幅远低于预期，引发空单回补买盘，促殖利率一度大跌逾6个基点。

他们指出，上月遭到停权的交易员，昨天恢复交易后即进场积极做空；惟随着美债殖利率走低，加上台湾3月CPI年增率几近“贴地板”愈发打击升息预期，引发空单回补，带动殖利率继早盘开低后跌幅进一步扩大。

〞昨天去放空的人被轧空了。〞一大型证券商交易员说。

他们表示，上月因10年券殖利率大幅波动，不少交易员遭到停权，而昨天是四月的第一个交易日，不少先前被停权的交易员在恢复交易后即进场做空，惟随美债殖利率走低且物价稳定，引空单回补并上演〞轧空行情〞。

一大型银行交易员指出，短线观察重点仍在美债殖利率走势，美国10年期公债殖利率若跌破2.30%压力区，将对台债带来压力，殖利率有望跟随美债下滑。

〞美债殖利率一直往下，大家也会受不了。〞该交易员说。

他并解释，从稍早公布主计总处公布的3月消费者物价指数年增率几近〞贴地板〞观察，不仅显示物价稳定，甚至有通缩的疑虑，亦代表央行在未来一段时日内都不会升息，有利债市后市走势。

指标10年期美债价格升4/32，周三收益率报2.334%，周二尾盘为2.350%。

台湾主计总处稍早公布，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.18%，远低于市场预期的升0.70%。

五年券106/5期发行前交易殖利率盘中最低跌至0.7702%，创五年券殖利率五个月新低，此前盘中新低为2016年11月4日的0.7600%。

本地时间11:26，五年券106/5发行前交易殖利率跌5.7基点至0.7790%，成交141.5亿台币；10年券106/4殖利率跌3.60基点至1.0500%，成交18.0亿台币；至于台股加权指数则跌0.62%。

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