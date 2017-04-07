重温稿-台湾货币市场：短率因提存期初稳中趋跌，惟需关注外资动向

* 提存期初短率继续修正，拆款需求有限 * 美联储或缩减资产负债表规模，避险需求升温 * 提防美国股市带动下修，外资大举汇出风险 记者 董永年 路透台北4月6日 - 台湾银行间短率周四稳中趋跌。资金调度人士表示，今日持续反映时序进入提存期初 的宽松市况，由于票券商普遍缺口不大，且本月没有明显紧缩因子，短率继续缓步向下修正。 不过美联储或将开始缩减资产负债表规模，这导致避险需求升温，今日股、汇市均下滑。他们指出，最怕 的就是外资大举汇出，这将使得资金成本升高，但目前尚无明显迹象，惟需持续观察。 〞月初票券商没发票需求，没缺口，钱就没人要。〞一银行资调人员说。 另一大型票券商交易员表示，由于最近有可转让定存单(NCD)到期不续发，让银行端消化资金压力增加， 这两天一直接到银行推销资金的电话，不过发票量不大，拆款需求也有限。 资调人士提及，美联储发布的上次货币政策会议记录，暗示可能今年开始改变债券投资政策，且部份与会 人士认为股价处在相当高的水准。一旦美股出现修正，台股可能也受牵连，外资若是出现明显汇出，短率就可 能会转趋上扬。 〞最怕外资走钱。不过外商银行资金还是多，利率还是偏平稳。〞另一银行资调人员说。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该 在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 本地时间17:46 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.560 30.381 台湾加权股价指数<.TWII 9,897.80 9,949.48 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.176% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.179-0.250% 0.175-0.250% --一周拆款利率区间 0.179-0.390% 0.175-0.390% --两周拆款利率区间 0.230-0.390% 0.180-0.390% **短票利率走低** 短票方面，交易员表示，今日发票量一般，仍在持续修正先前因季底因素走高的利率，由于是月初，短票 需求明显高于供给。 〞利率有下修，短期内还会微幅下滑。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作月内自保短票利率主要成交在0.38%或以下，上日为0.38-0.39%。跨月为0.38-0. 40%，上日0.40%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.402%，区间在0.38-0.42%，成交量为90.77亿 台币；前日加权平均利率在0.409%，区间在0.33-0.46%，成交量为29.93亿台币。 台湾央行周四发行2,878.8亿台币定存单，发行余额增0.8亿台币。 本周央行定存单到期共有9,627亿台币，余日为周五的1,442.50亿。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备为132亿台币，超额准备为999亿台币、加计前期1%的超额准 备3,502亿台币。 **公司债RP利率下调** 在债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，月初资金丰沛，利率偏高的公司债成为首要调整标的，成交利 率较上日下调1个基点，公债则往区间低位靠拢。 〞隔拆没怎么动，RP就撑在这，但利率低的比重慢慢变多。〞一证券商交易员说。 台湾银行将于周五(7日)发行两档美元计价债券，分别是30年期美元计价债券，金额5亿美元，及30年期3. 8亿美元；同时，The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.明日(4月7日)亦将发行1.25亿美元计价债券，年 限为30年。 证券商与金融机构公债RP利率月内做在0.32-0.33%，跨月0.36-0.36%；公司债RP利率月内在0.41-0.43%， 跨月在0.45-0.46%。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率短天期利率在0.28-0.30%，较长天期利率 在0.31-0.32%；公司债RP利率在0.28-0.35%。(完) (审校 林高丽)