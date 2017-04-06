更新版 1-《全球汇市》美元上涨，但升幅受中美峰会的不确定性抑制

* 特朗普和习近平会晤令投资者保持谨慎 * 欧元兑美元触及三周低位 (新增文末收盘表格) 路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习 近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。 “翘首以盼的中美峰会，也可能会有‘火药味’，两个超级大国的贸易关系前途未卜， ”FX broker UFX.com董事总经理Dennis de Jong说。 “市场希望这将是一次稳定和具建设性的会谈，但特朗普能够在任何时候改变议程也是 众所周知的。” Jong补充说，特朗普在确保近年流失到中国的美国工人岗位，兑现选举承诺上面临巨大 压力，“但对于一个持有相当一部分美国债务的国家采取强硬态度，将是冒险的事。” 分析师表示，朝鲜也是中美两国的热点议题。特朗普和习近平面临最迫切的问题，是如 何游说拥有核武的朝鲜停止采取诸如导弹试射这种会令韩国和日本紧张情势升级等不可预知 的行为。 朝鲜正在研制射程可到达美国的洲际弹道导弹。 周三公布的美联储会议记录也一度令美元承压。 “会议记录没有真正改变对美国今年升息步伐缓慢的观点，”Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo说。 投资者也聚焦在周五将公布的非农就业报告，以研判美国就业市场的势头是否足够强劲 ，能承受今年多次升息。 分析师预计，3月非农就业岗位将增加18万个，2月为增加23.5万个。 纽约尾盘，美元指数 上涨0.1%，报100.69。美元兑日圆 升0.1%，报110.80 日圆。 欧元兑美元 跌0.2%，报1.0646美元，在欧洲央行总裁德拉吉的讲话后，盘中降至 三周低点。德拉吉称，他认为欧洲央行没有必要偏离当前的政策路径，至少目前如此。 德拉吉表示，在欧洲央行改变政策立场前，央行对通胀将在中期回到央行目标必须具有 足够信心。 欧元在3月曾跳升至1.09美元以上，为11月初来首见，此前德拉吉暗示，实施宽松政策 的迫切性减弱，投资者预期欧洲央行可能在明年初升息。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0642 1.0662 -0.19 +1.23 1.0513 美元/日圆 110.80 110.68 +0.11 -5.19 116.87 欧元/日圆 117.93 118.01 -0.07 -4.23 123.14 美元/瑞郎 1.0047 1.0048 -0.01 -1.29 1.0178 英镑/美元 1.2466 1.2480 -0.11 +1.05 1.2336 美元/加元 1.3412 1.3434 -0.16 -0.13 1.3430 美元/离岸人民币 6.8890 6.8820 +0.10 -1.20 6.9726 澳元/美元 0.7545 0.7566 -0.28 +4.57 0.7215 欧元/瑞郎 1.0694 1.0712 -0.17 -0.21 1.0717 欧元/英镑 0.8537 0.8540 -0.04 +0.22 0.8518 新西兰元/美元 0.6968 0.6962 +0.09 +0.39 0.6941 美元/挪威克朗 8.6225 8.6078 +0.17 -0.17 8.6370 欧元/挪威克朗 9.1787 9.1809 -0.02 +1.02 9.0858 美元/瑞典克朗 9.0226 8.9883 +0.38 -0.93 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6043 9.5832 +0.22 +0.25 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)(完) (编译 利棣儿；审校 李军)