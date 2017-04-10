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亚洲 | 2017年 4月 10日 星期一 08:00 BJT

重温稿-《台湾利率预测》4月短票利率料在0.36-0.39%，外资若未汇出仍偏宽松

    路透台北4月7日 - 在缺乏明显紧缩因素，且台湾央行维持适度宽松环境下，资调人士认为，外资若未大
举汇出，市场资金仍将相当宽裕，4月提存期短票利率中值料落在0.36-0.39%。
    
    路透周五访谈六家金融机构，包含三家票券公司、三家银行；大区间则在0.34-0.40%。    
                   
    4月提存期宽松因素有：央行定存单到期共约4兆(万亿)8,408.3亿台币；公债到期还本与付息合计达57.51
875亿台币；国库券还本付息共900亿台币。     
       
    紧缩因素方面，4月提存期有央行发行一年期定存单、两年期定存单，金额各为1,600亿台币、300亿台币
；财政部发行106/5期五年期公债，金额暂订250亿台币。
    
    
    以下是货币市场人士观点整理： 
       
    --市场普遍预期4月因缺乏明显紧缩因素影响，且两大龙头银行均供应市场资金，在季底效应本就不明显
，央行又维持适度宽松环境下，4月短票利率料维持偏低水准。
    --美联储释出年底将开始缩减资产负债表讯息，但应是中长期计划，除非外资大举卖股汇出，否则4月台
币资金池水位料仍丰沛。
    --因寿险业新进资金有限，4月较无国际债发行交割的紧缩因子干扰，预料在月中前，短率将呈现缓步向
下调降走势。

    以下为各金融机构对4月的30天期自保短票利率预测：
    
     金融机构        最低利率%       最高利率%
    ------------------------------------------
    大型票券公司一    0.34            0.38  
    大型票券公司二    0.35            0.39
    大型票券公司三    0.36            0.39     
    大型银行一        0.38            0.40        
    大型银行二        0.36            0.39 
    中型银行一        0.36            0.40      
    -----------------------------------------
    中 值             0.36            0.39(完) 

 (记者 董永年； 审校 曾祥进)
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