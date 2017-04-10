重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的4月5日-7日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周汇市小幅走弱，持续区间波动行情，中美领导人会晤以及美国宏观数据出炉之前，人民币汇价窄幅波动，成交收窄，再加上本周中间价略有过滤，大行亦在关键点位坚守，因此虽然逢低购汇热情较高，但人民币汇价本周末仍收盘在6.90下方位置，下周会持续关注习特会成果以及美指动向。 公开市场操作: --中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，当周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表示，月初资金面转松，例行缴准一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。

他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上，资金面维持紧平衡将常态化。

债市: --中国银行间债市当周现券以窄幅整理为主。清明小长假后资金先紧后松，主要利率债随之起伏，但整体波动幅度不大。山东邹平地区发行人信用债收益率仍维持在高位，交投较前期转淡。市场下一步关注美国发射导弹事件的后续进展，以及未来资金面变化等。

票据: --中国票据市场转贴利率本周下行明显，幅度20-30bp(基点)不等。交易员表示，在平稳度过一季度末后，月初银行间流动性压力大为减轻，同时银行信贷规模调整因素亦影响弱化，机构买需再次升温，助推转贴利率较上周快速下行。他们并认为，4月中下旬资金面预期仍旧谨慎，预计短期转贴利率继续大幅下行的空间将受限。