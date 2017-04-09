重温稿-《中国数据观测》3月通胀保持温和，工业、投资持稳消费略有回暖

* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNRSL%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 1.0 0.8 0.6~1.4 2.3 32 工业生产者出厂价格指数(PPI) 7.6 7.8 5.6~8.0 -4.3 29 工业增加值 6.3 6.3 6.1~6.5 6.8 32 固定资产投资(不含农户)(1-3月 8.8 8.9 8.4~9.3 10.7 27 ) 社会消费品零售总额 9.6 9.5 8.3~10.4 10.5 27 注：固定资产投资前值为1-2月 数据。 路透综合30余家机构预测中值结果显示，中国3月CPI增速预计温和上升，PPI涨幅则可 能随上游产品价格回调从高点滑落，而工业、投资基本持稳，消费有所改善，意味着一季度 经济形势总体良好。 “3月和一季度宏观数据将继续表明总需求增长强劲、CPI通胀保持温和。”中金公司在 报告中预计，石油、金属等上游产品价格显着回调将带动3月PPI环比增速从上月的0.6%放缓 至0%，同比增速可能持平或小幅下降。他们对当月CPI的预估为0.9%。 交通银行金融研究中心认为，食品价格以下跌为主，春节后旅游、服装等非食品价格也 都出现了涨幅收窄，翘尾因素小幅回升，CPI同比涨幅估计在0.8%左右，基本与上月持平。 而3月全国主要生产资料市场价格整体涨势放缓，很多产品价格出现回落，PPI翘尾因素比上 个月下降0.57个百分点，PPI同比涨幅可能略微回落至7.6%。 他们并在报告中指出，供需两端回升带动生产加快，近期经济运行回暖信号增强，预计 一季度经济增速为6.8%。但影响经济运行依然存在内外不确定因素，能否持续向好尚待观察 ，下半年经济仍存下行压力。 工业生产方面，华创证券表示，从高频数据来看，工业生产仍在企稳回升的通道中。六 大发电集团日均耗煤65.4万吨，同比和环比分别增长18.7和18.0%%；高炉开工率均值76%， 半钢胎开工率均值73%，均较2月回升。考虑到去年同期的高基数，3月工业增加值增速难以 进一步上行，预期同比增速6.3%，和前值持平。 他们预计，投资增速会小幅回落，从大类投资来分析，高基数下，预计地产投资和基建 投资增速都将小幅回落，但依旧是支撑投资的主要来源，其中地产投资的高增来自价格因素 和前期土地购置的放量；基建从全年来看将前高后低，但在信贷和PPP的提振下，现阶段资 金来源还不足以构成硬性约束。价格幻象下，制造业投资名义增速将继续企稳回升，但复苏 动能依旧孱弱。 华创对消费的判断偏谨慎，称汽车对社消的拖累未见好转，叠加成品油价格同比增速的 回落，预计社消名义增速将继续低位徘徊，在9.3%左右。整体增速低迷的背后，消费升级也 在确切发生着，并从当前的价格幻象中受益，关注结构性变化。 而中金公司认为，随着季节性因素的影响减弱，3月名义社会消费品零售总额同比增速 可能从1-2月的9.5%回升至10.2%。季节性因素除外，预计实际零售同比增速将保持基本稳定 ，汽车销售增速放缓与（其他）可选消费增长提速可能大体相抵。 此前公布的先行指标对中国经济传递的信号好坏不一。中国3月官方制造业和非制造业P MI继续保持强劲扩张态势，分别创出近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩 张，企业生产活跃、市场需求回暖、成本压力有所缓解。但3月财新制造业PMI降至51.2，新 出口订单自高位回落。（完） 欲浏览中国已公布经济指标，请点选；数据页面请点选 (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)