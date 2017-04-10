更新版 1-日本数据：2月经常帐盈余2.8万亿日圆，超乎预期

(新增细节)

* 日本2月经常帐盈余2.81万亿日圆，预期为2.62万亿日圆

* 日美经济对话渐近，贸易和汇率成焦点

路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。

路透调查中分析师预估中值为盈余2.62万亿日圆。2月为连续第32个月出现经常帐盈余。

上述盈余反映出贸易顺差的影响。日本2月实现贸易顺差，因出口在春节期间放缓之后加速上升。其2月贸易顺差为1.08万亿日圆，而1月为贸易逆差8,534亿日圆。

贸易顺差和汇率估值成为焦点，因美国总统特朗普竞选时曾提出“美国优先”，指责中国、德国和日本等大出口国故意压低本国汇率，获取竞争优势，如今寻求兑现这一竞选承诺。

美国副总统彭斯和日本财务大臣麻生太郎下周将在东京举行首轮经济磋商，讨论从宏观经济政策、到基础设施投资和贸易的各项议题。

2月第一次所得收支(primary income account)为盈余1.98万亿(兆)日圆，高于上月的1.27万亿日圆。(完) (编译 孙国玉/许娜；审校 戴素萍/李爽)